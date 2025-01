Pallamano. Il Molteno si prepara alla sfida contro Trieste

La partita del girone di andata si è conclusa con il risultato di 29-32

Il direttore sportivo: “Siamo fiduciosi e daremo il massimo”

TRIESTE – Dopo la pausa natalizia e gli impegni della nazionale italiana in preparazione ai prossimi mondiali, che inizieranno il 14 gennaio con il match inaugurale contro la Tunisia (ad Herning, in Danimarca), il campionato di Serie A Silver tornerà nel prossimo fine settimana, con gli incontri validi per la prima giornata del girone di ritorno.

Il 2025 per la formazione del Salumificio Riva Molteno inizia con una difficile trasferta, sabato sera alle 19, al Pala Chiarbola, contro la capolista imbattuta Trieste. Nell’andata, il Molteno cedette con un distacco di tre reti, perdendo 29-32.

Per la formazione lecchese, questo sarà un momento cruciale per testare il vero potenziale della squadra contro la più forte del girone di andata. Inoltre, l’obiettivo sarà non perdere terreno nelle posizioni di vertice e continuare a lottare per i playoff promozione. Per riuscirci, il Salumificio Riva Molteno dovrà puntare a superare la formazione alabardata, che si è ulteriormente rinforzata con l’arrivo dell’italo-argentino German Alberino.

E’ stato intervistato il direttore sportivo Matteo Somaschini in vista di questo match.

“Iniziamo il girone di ritorno e il 2025 con una partita fondamentale per noi. I ragazzi sono rientrati a Molteno il 2 gennaio per preparare al meglio la sfida con Trieste, con allenamenti mirati che prima si sono concentrati sul recupero atletico e, successivamente, su quelli tecnico-tattici”.

Matteo, parliamo della prossima sfida che si disputerà sul parquet del Pala Chiarbola. Cosa ci puoi dire su questa partita?

“Sarà sicuramente una sfida impegnativa. Trieste è la squadra imbattuta del girone di andata, e ha ampiamente confermato il suo valore sul campo. Tuttavia, il Molteno sta preparando al meglio questa sfida. Siamo fiduciosi e daremo il massimo, cercando di esprimere al meglio le nostre potenzialità con una difesa solida e il nostro gioco veloce. Alla fine, come sempre, sarà il campo a determinare chi meriterà la vittoria”.

Classifica: Trieste 20 pti, Belluno 16, Bologna United 15, Salumificio Riva Molteno 13, Len Solution Carpi 12, Campus Italia 10, Romagna 9, Metelli Cologne 9, Genea Lanzara 8, Verdeazzurro Sassari 7, Haenna 7, Team Mascalucia 6.