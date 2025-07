Pallamano. Il Molteno si rinforza con Nicholas Trost

Il talento classe 2007 approda a Molteno dopo i successi con la Pallamano Trieste e l’esperienza nel progetto Campus Italia

“Darò tutto me stesso per far crescere la squadra”

MOLTENO – La Pallamano Molteno è orgogliosa di annunciare l’ingresso di Nicholas Trost, classe 2007, uno dei talenti più promettenti della pallamano italiana. Nato e cresciuto a Trieste, Nicholas arriva a Molteno portando con sé un solido bagaglio sportivo e una determinazione fuori dal comune.

Il nuovo giocatore, che andrà a potenziare la squadra guidata da mister Danilo Gagliardi, ha iniziato il suo percorso sportivo con la ginnastica artistica e l’atletica leggera. Tuttavia, è stato a 10 anni, grazie all’incoraggiamento di suo padre, che ha scoperto la passione per la pallamano, disciplina dalla quale non si è più separato.

Durante il suo percorso con la Pallamano Trieste, Nicholas ha conquistato due scudetti giovanili (Under 15 e Under 17) nello stesso anno, ottenendo anche prestigiosi riconoscimenti individuali come miglior ala sinistra e miglior terzino sinistro nei tornei nazionali di categoria.

Non solo successi a livello di club, è stato selezionato per la nazionale Under 18 e ha partecipato per due anni al progetto Campus Italia, che riunisce i migliori talenti italiani nel campionato di Serie A Silver, affrontando tra le altre proprio la squadra di Molteno.

Il rapporto con il tecnico Gagliardi, che ha allenato Trost nella sua prima stagione al Campus Italia, è stato fondamentale per la sua decisione di approdare a Molteno: “Siamo sempre rimasti in contatto. Quando si è presentata l’occasione di lavorare di nuovo con lui, non ci ho pensato due volte. Ritengo Danilo una grande persona e un ottimo coach, e sono entusiasta di entrare a far parte di una società seria, professionale e ben strutturata”.

Il giovane triestino si prepara ad affrontare questa nuova avventura con entusiasmo e spirito di squadra: “Il mio obiettivo per la stagione è dare il massimo contributo alla squadra, aiutandola a raggiungere il livello che merita. Voglio crescere e contribuire alla crescita del gruppo, siamo pronti a lottare fino in fondo”.

E ai tifosi rivolge un messaggio deciso: “Darò sempre il massimo e sarò l’ultimo ad arrendermi in campo. Vi invito a sostenerci con la stessa passione di sempre. Non posso fare promesse, ma il mio sogno è ritrovarci tutti nel 2026 in Serie A Gold”.

La società accoglie con grande entusiasmo Nicholas Trost, augurandogli una stagione ricca di successi, crescita personale e traguardi condivisi con la squadra.