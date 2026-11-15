Pallamano. Il Molteno travolge l’Haenna 35-26: quarta vittoria e salvezza più vicina

La formazione di mister Danigli Gagliardi Junio consolida la propria posizione fuori dalla zona calda del caampionato Serie A Gold

Il DS Somaschini: “È tutta la squadra ad aver fatto veramente bene”

MOLTENO – Una vittoria importante, arrivata nel momento giusto e soprattutto in uno scontro diretto che metteva in palio punti pesanti per la classifica. L’HC San Giorgio Salumificio Riva Molteno supera con un netto 35-26 l’Orlando Haenna, conquista il quarto successo stagionale in Serie A Gold e consolida la propria posizione fuori dalla zona calda. Per la formazione siciliana, invece, la sconfitta significa rimanere all’ultimo posto in classifica.

La squadra guidata da Danilo Gagliardi Junior approccia la partita nel migliore dei modi, trovando subito un parziale di 4-0. Un avvio che porta la firma di Octave Touvrey, rientrato a disposizione dopo l’infortunio e immediatamente determinante. L’Haenna prova a reagire con Mihailo Ristic e Giovanni Rosso, ma i padroni di casa mantengono il controllo della gara grazie ancora a Touvrey e Riccardo Crippa, che contribuiscono al 6-3.

Il Molteno ha un altro passo e alza ulteriormente il ritmo. Un break di 7-2 permette agli oronero di allungare fino al 13-5 al 20′, con Touvrey ancora protagonista. Positiva anche la prova di Jacopo Cioni e Simone Giambartolomei, che contribuiscono a un primo tempo dominato dai brianzoli. All’intervallo il tabellone segna 18-8, un vantaggio di dieci reti che fotografa efficacemente l’andamento della prima frazione.

La ripresa conferma la superiorità dei padroni di casa. Il Molteno continua a spingere sull’asse Touvrey-Davide Tagni, mentre gli ospiti cercano di rientrare in partita affidandosi soprattutto alle iniziative di Alessio Corrias. I tentativi dell’Haenna, tuttavia, non producono la rimonta sperata: il divario raggiunge il 25-13 e la formazione di casa può gestire con tranquillità il resto dell’incontro.

Gagliardi Junior concede spazio alle rotazioni, senza che questo comprometta il controllo della partita. Il Molteno conserva un margine di sicurezza e chiude sul definitivo 35-26. Il miglior realizzatore della serata è proprio Touvrey, autore di 12 reti, al rientro dopo l’infortunio.

Soddisfatto al termine dell’incontro il direttore sportivo Matteo Somaschini: “Siamo arrivati anche a un massimo vantaggio di più 13. Siamo scappati subito e poi abbiamo gestito la partita alla grande. Grande ritorno di Touvrey e ottima prestazione del portiere Adam Martínez, ma è tutta la squadra ad aver fatto veramente bene. Ho visto un Molteno convinto e deciso”.

Per gli oronero, però, non c’è molto tempo per godersi il successo. Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 21 novembre alle 18.30, quando il Molteno sarà impegnato in trasferta sul campo del Pressano, seconda forza del campionato e formazione allenata dall’ex tecnico moltenese Branko Dumnic.

Intanto, la decima giornata di Serie A Gold ha registrato questi risultati: Bolzano-Sassari 21-29, Cassano-Cingoli 35-19, Conversano-Pressano 29-21, Merano-Chiaravalle 37-24, Trieste-Cologne 35-32 e Fasano-Siracusa 34-38.

In classifica guida la Raimond Sassari con 19 punti, davanti al Pressano a quota 15 e al Bozen Loacker Volksbank con 14. Seguono Proger Cassano Magnago, Conversano e Teamnetwork Albatro Siracusa a 12, Junior Fasano e Black Devils Meran Alperia a 10, Metelli Cologne e Salumificio Riva Molteno a 8. Più indietro Publiesse Chiaravalle a 7, Trieste a 6, Macagi Cingoli a 5 e Orlando Haenna, fanalino di coda, con 2 punti.