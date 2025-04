Pallamano. Il Molteno Under 14 conquista il titolo di campione regionale

La squadra ottiene il pass per le sfide scudetto che si terranno a luglio a Misano Adriatico

Il Molteno B chiude la stagione con due vittorie nella fase finale per il settimo posto

MOLTENO – La squadra del Molteno A è scesa in campo domenica 30 marzo al Palatacca di Cassano Magnago per la final four del campionato Under 14. Dopo aver superato Crenna in semifinale e conquistato la vittoria finale contro Cassano Magnago, il team dell’H.C. San Giorgio Molteno si è laureato campione regionale.

La partita inaugurale, che fungeva da semifinale, ha visto il Molteno A confrontarsi con il Crenna, rivale già affrontato nella finale dell’anno scorso. Sin dall’inizio, è stato evidente il progresso della squadra, sia dal punto di vista atletico che nel gioco.

Gli oronero sono partiti forte, con un parziale di 4-0 nei primi due minuti e mezzo. Da quel momento, il team moltenese ha gestito con autorità il match, chiudendo il primo incontro con una vittoria convincente per 30-17 (primo tempo 17-9). Grazie a questa prestazione, la squadra allenata da Davide Campestrini e Alessandro De Angelis ha guadagnato l’accesso alla finalissima.

Il match contro Cassano è stato emozionante e davvero da cardiopalma. I ragazzi del Molteno sono scesi in campo con grande determinazione e la voglia di fare bene per il secondo anno consecutivo.

Le due squadre si sono affrontate a viso aperto, mantenendo il punteggio in equilibrio per i primi venti minuti, quando il Molteno è riuscito a inanellare una serie di gol che hanno portato il risultato al termine del primo tempo a nostro favore, 19-15.

Il secondo tempo è iniziato nello stesso modo, con ritmo intenso e giocato punto su punto, fino a due minuti dalla fine. Le forze mentali e fisiche dei giocatori sono state messe a dura prova, e Cassano ha saputo approfittarne, riuscendo a pareggiare il punteggio a 36-36.

Inizia la lotteria dei rigori, con cinque tiri per ciascuna squadra. Anche in questa fase le due formazioni si equivalgono, fino al quarto rigore del Molteno, che viene parato. Tuttavia, il portiere del Molteno risponde con una parata decisiva sull’ultimo rigore di Cassano, riportando la sfida in perfetta parità.

Nella nuova serie di rigori, questa volta tocca per prima al Cassano. Il portiere, però, si distingue ancora una volta parando il tiro. Successivamente, è il turno del terzino del Molteno, che segna con determinazione. Con il punteggio di 41-40, il Molteno si laurea campione.

Il Molteno A si conferma campione regionale per il secondo anno consecutivo, conquistando così il pass per le sfide scudetto che si terranno a luglio a Misano Adriatico.

Under 14 Molteno A: Giacomo Somaschini, Tommaso Brunello, Lorenzo Crippa, Leonardo Gourgi, Alessandro Viganò, Matias Panzeri, Leon Reka, Sebastiano Riva, Ludovico Valnegri, Alessandro Sangalli e Leonardo Amati.

A Cologne (BS) si sono disputate le partite della fase finale del campionato Under 14, con in palio le posizioni dalla settima alla nona. La formazione del Molteno B è scesa in campo contro le squadre del Franciacorta e del Cassano 2006.

In entrambe le partite, la squadra ha mostrato un gioco compatto e ben organizzato, grazie al lavoro dell’allenatore Alessandro De Angelis. I ragazzi, determinati a concludere la stagione in modo positivo, hanno dato il massimo. Con un’ottima performance, hanno vinto entrambe le sfide: 34-14 contro Cassano e 20-17 contro Franciacorta, dimostrando che il prossimo anno saranno pronti a competere come veri protagonisti della loro categoria.

Under 14 Molteno B: Alessandro Maggi, Samuele Rigamonti, Riccardo Pilot, Francesco Testa, Cristian Cavagna, Yossof Ramadam, Davide Crippa, Dennis Aldeghi e Filippo Ratti.