Pallamano. Il Molteno vince contro Verdeazzurro Sassari

Settima vittoria consecutiva

Il match finisce con il risultato di 36 a 33

MOLTENO – La formazione del Salumificio Riva Molteno vince 36-33, ottenendo la settima vittoria consecutiva contro il Verdeazzurro Sassari e consolidando così la seconda posizione nella classifica generale. A tre giornate dalla conclusione della stagione regolare del campionato nazionale di Serie A Silver, Molteno allunga la sua striscia positiva, superando un’ostica squadra sarda. I sassaresi, tuttavia, si sono fatti valere, offrendo una prestazione di alta qualità in campo.

La partita è iniziata con Sassari che parte forte, mantenendo un lieve vantaggio. Molteno, invece, si mostra inizialmente contratto. Il match è equilibrato finché il Salumificio Riva Molteno trova un allungo grazie alle reti di De San Roque e De Angelis, portandosi sul +3 (16-13), vantaggio che rimane fino alla fine del primo tempo.

Nella ripresa, Sassari riparte con determinazione e recupera il gap, arrivando sul 19-18. Da lì, la partita si accende di nuovo, con scambi continui e colpi da entrambe le parti. Artale per Sassari e il duo Tommaso Crippa e Alessandro De Angelis per Molteno si rivelano i condottieri delle rispettive squadre, fino a raggiungere il 56′ in perfetto pareggio (32-32).

Il Molteno, sotto la guida del tecnico Danilo Gagliardi, trova il guizzo decisivo con una doppietta di De Angelis (MVP del match), seguita dalle reti di Bonanomi e Redaelli, che chiudono definitivamente la partita sul 36-33.

“Abbiamo affrontato un Verdeazzurro Sassari molto motivato e determinato, trovando qualche difficoltà a causa anche di un nostro inizio di partita al di sotto delle nostre potenzialità. La squadra è rimasta sempre compatta, ma soprattutto molto concentrata, tenendo in mano le redini del gioco, nonostante qualche errore nella gestione della palla. Nel finale abbiamo trovato un gap decisivo che abbiamo mantenuto” commenta Matteo Somaschini, ds moltenese.

“I ragazzi – conclude Somaschini – ci tenevano a vincere questa sfida casalinga e consolidare la seconda posizione in classifica. Obbiettivo raggiunto, come la settima vittoria consecutiva. Un plauso a tutta la squadra per aver dimostrato una prova di maturità, contro una squadra che ha giocato su ottimi livelli”.

Salumificio Riva Molteno: Alfarano, Buccafusca, Garroni 5, G.Redaelli 2, Pizzala, Bonanomi 4, Kralik, Cuzzupe’ 3, Riva 1, R. Crippa 2, De Angelis 6, Campestrini 3, T. Crippa 5, L. Redaelli, De San Roque 4.

Classifica: Trieste 35 pti, Salumificio Riva Molteno 27, Bologna United 24, Belluno 21, Len Solution Carpi 20, Metelli Cologne 19, Romagna 17, Lanzara 15, Haenna 15, Verdeazzurro 13, Campus Italia 12, Mascalucia 10.