Pallamano. Il Molteno vince il 1^ Trofeo Salumificio F.lli Riva

Il trofeo si è svolto sabato 31 agosto

“Ci tenevamo a vincere per il nostro main sponsor e per il nostro pubblico”

MOLTENO – Lo scorso sabato 31 agosto si è svolto al PalaSangiorgio di Molteno il 1^ Trofeo Salumificio F.lli Riva, dove la squadra dell’H.C. San Giorgio Molteno ha conquistato il torneo. Questo evento si è rivelato un ottimo banco di prova per la formazione allenata dal tecnico italo-brasiliano Danilo Gagliardi, in preparazione all’inizio del campionato di Serie A Silver, previsto per domenica 22 settembre.

Nella prima sfida il Salumificio Riva Molteno supera 31-18 il team della Pallamano Derthona, faticando qualcosa di troppo nel primo tempo, giocando invece con più fluidità nella seconda frazione. Nell’altra sfida invece il Metelli Cologne ha superato l’Handball Malo con il punteggio finale di 32-26.

Nel pomeriggio, per il terzo e quarto posto si sono affrontate le squadre del Derthona e del Malo, un match combattuto punto a punto, con il parteggio finale di 23-23. La squadra vicentina si è imposta ai rigori per 28-25. Nella finale del 1^ Trofeo Salumificio F.lli Riva, il Molteno, parte questa volta molto forte, riuscendo a trovare un break importante di 5-1, divario che manterrà fino al termine del primo tempo, che si conclude 16-9. Nella ripresa le due squadre giocano a viso aperto, con tutti i giocatori in campo da entrambe le parti e concludono il match sul punteggio di 28-21.

Commenta così Matteo Somaschini, direttore sportivo moltenese: “Tutto prosegue come da programma preparato dal nostro Direttore Tecnico Danilo Gagliardi. Stiamo continuando il nostro percorso e questo test è stato per noi importante. Si vedono i primi frutti del lavoro svolto nella pre season, ed ovviamente c’è ancora molto da lavorare, ma ci sono anche molti gli spunti positivi della squadra. La cosa importante è stata che i ragazzi hanno messo minuti nelle gambe, con mister Gagliardi che ha potuto provare alcuni schemi utilizzando soprattutto tutti i giocatori a disposizione”.

“Ci tenevamo in particolare a vincere questo torneo per il nostro Main Sponsor Salumificio F.lli Riva e per il nostro pubblico. Sabato prossimo, alle ore 17, avremo una nuova amichevole con la Pallamano Leno, sempre al PalaSangiorgio” conclude così il direttore sportivo moltenese.