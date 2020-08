Pallamano. Il Salumificio F.lli Riva Molteno vince il torneo Tacca

CASSANO MAGNAGO – Week intenso per il Salumificio F.lli Riva Molteno impegnato sabato e domenica al 23° Torneo Memorial Mario Tacca di pallamano svoltosi a Cassano Magnago.

Weekend intenso ma soddisfacente con il Salumificio F.lli Riva Molteno che torna a casa con una vittoria e la conferma di essere a buon punto con la preparazione e pronto per il debutto in Serie A1 in calendario Sabato 5 Settembre, alle 19, al PalaSanGiorgio contro il Bressanone.

Due vittorie ed un pareggio per la formazione di mister Alfredo Rodriguez, con la prima partita disputata sabato sera contro la forte formazione dei padroni di casa del Cassano Magnago (Serie A Beretta) che si è conclusa in parità con il punteggio di 25 a 25.

“E’ stata una partita vera, con entrambe le squadre che volevano vincere questo match – commenta mister Rodriguez – Il Molteno ha risposto bene alle mie indicazioni, riuscendo a costruire un buon gioco, e soprattutto, ho visto una difesa attenta ed aggressiva. In attacco c’è stata qualche imprecisione di troppo, soprattutto per quanto concerne i tempi di gioco ed i vari meccanismi. Ma queste sfide servono proprio per migliorare anche sotto questi aspetti. Al di là del risultato, il Molteno ha disputato una buona partita”.

Nella seconda sfida, giocata domenica, il Salumificio F.lli Riva Molteno si è imposto per 37 a 27 sugli svizzeri del Visp. “All’inizio la squadra ha pagato lo sforzo della partita del giorno precedente- spiega mister Rodriguez – Poi con la difesa 5-1 gli elvetici hanno avuto difficoltà nel trovare soluzioni al tiro e giocate efficaci. E’ cresciuto anche il nostro gioco offensivo e la partita è cambiata sotto ogni punto di vista, con il Molteno sempre concentrato sino al termine della partita”.

Nell’ultima sfida del Memorial Tacca, il match ha visto di fronte le squadre dell’H.C. San Giorgio Molteno contro Cassano Magnago di Serie A2 con la vittoria del Molteno per 18 a 16 alzando cosi il trofeo Tacca.

“Abbiamo vinto 18-16 ed è stata una grande soddisfazione per la squadra e per questi giovani ragazzi, che ci hanno messo tanto impegno in questa fase di precampionato”. Per mister Rodriguez il Molteno è pronto per il debutto in campionato: “Direi di sì. La partita contro la prima squadra del Cassano Magnago, che ritengo sia una formazione che potrà puntare ai primi posti della Serie A Beretta ha evidenziato il potenziale di questo gruppo. Ovviamente nel massimo campionato nazionale di pallamano, non possiamo concedere spazi, e commettere molti errori. Ma credo che il Molteno sia una squadra attrezzata e con delle potenzialità per ben figurare nel prossimo campionato”.