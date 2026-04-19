Pallamano. Il Salumificio Riva Molteno conquista la promozione in Serie A Gold

Gli oronero vincono a Sassari e coronano una stagione perfetta

“Ci godiamo la vittoria e la promozione, non vediamo l’ora di festeggiare davanti ai nostri tifosi settimana prossima”

MOLTENO – L’HC San Giorgio Salumificio Riva Molteno vince anche a Sassari sul campo del Verdeazzurro (36-38) e conquista la promozione in Serie A Gold con due giornate d’anticipo. È il coronamento di una stagione pazzesca degli oronero allenati da coach Danilo Gagliardi Junior, che salgono a quota 31 punti nel Girone A di Serie A Silver, a più cinque proprio sui sassaresi.

Numeri da urlo per la formazione moltenese che non ha mai perso in questa stagione, registrando un ruolino di marcia da quindici vittorie e un solo pareggio. Per il San Giorgio Molteno è la quarta promozione nella massima serie nazionale, dopo quelle delle annate 1983/84, 2016/17 e 2019/20.

Durante la gara regna l’equilibrio nei primi minuti, con le squadre che si rispondono colpo su colpo fino al 7-7. Luigi Bianco e Francesco Cherosu mettono la testa avanti, ma il Molteno c’è e sorpassa con Nicolò Garroni, Jacopo Cioni e Leonardo Colombo: 10-11. Buon momento per gli ospiti che pungono in velocità e vanno sul più tre grazie a Riccardo Bonanomi (12-15). I padroni di casa non regalano nulla e recuperano con Nelson Guerrero e Bianco, che impattano sul 17-17. Alzano il ritmo Nicholas Trost e Bonanomi allo scadere per il 18-20.

Al rientro in campo il San Giorgio accelera subito sull’acceleratore, firmando un break di 2-7 che vale il 20-27. L’infortunio di Colombo limita le opzioni a disposizione di coach Gagliardi Junior, ma i brianzoli fanno quadrato e cercano di arginare il ritorno di fiamma del Verdeazzurro, affidato a Joao Gomes (26-28). Alessandro De Angelis e Bonanomi allungano di nuovo, arrivando fino al 28-32. Gomes non ci sta e ritorna in scia, ma De Angelis e Garroni chiudono i giochi sul 36-38: il Molteno torna in Serie A Gold.

“Una grande prestazione del gruppo, perché non era facile venire a vincere a Sassari, che non aveva mai perso in casa – le parole del direttore sportivo oronero Matteo Somaschini -. È stata una gara tesa e nervosa, ma siamo stati bravi a crederci fino alla fine. La squadra ha dimostrato grande maturità e conquista un traguardo meritatissimo. Complimenti ai nostri ragazzi che si sono impegnati tantissimo da fine agosto a oggi. Adesso ci godiamo la festa e non vediamo l’ora di poter riabbracciare i nostri tifosi sabato 25 aprile alle 20 in casa contro il San Vito Marano”.

Tabellino

VERDEAZZURRO SASSARI 36

SALUMIFICIO RIVA MOLTENO 38

NOTE – Parziale primo tempo 18-20

SASSARI: Casu 1, Guerrero 7, Idili 3, Pacheco 3, Venerdini, Cherosu 6, Delogu, Melidoro 1, Melis, Mura, Sanna, Bianco 6, Mazzone, Gomenyuk, Gomes 9. All.: Canu

MOLTENO: Alfarano, Trost 6, Garroni 6, Redaelli 3, Cioni 3, De Souza, Bonanomi 3, Tagni 2, Colombo 3, L.Crippa 4, De Angelis 6, Campestrini 2, T.Crippa. All.: Gagliardi Junior