Pallamano. Il Salumificio Riva Molteno corsaro in terra vicentina

Partita chiusa sul 22 a 25 per il lecchesi

Gianni Breda dirigente e allenatore dei portieri: “Si è visto un Molteno attento in ogni reparto”

TORRI DI QUARTESOLO – Salumificio Riva Molteno corsaro in terra vicentina, andanto a vincere per 22 a 25 sull’ostico campo del Torri, formazione di Torri di Quartesolo, nel match valido per l’undicesima giornata di andata del campionato di Serie A2 di pallamano.

Il calendario proponeva una sfida molto importante sia per la compagine di casa che per il Salumificio Riva Molteno rispettivamente quarta e terza forza del campionato.

Molteno che si presenta motivato e concentrato, come voleva il tecnico montenegrino Branko Dumnic ed i locali, vogliosi di riscattare la sconfitta con Malo, hanno dovuto fare i conti con un team moltenese decisamente unito e forti tra i pali di un Ivan Ilic davvero straordinario, capace di parare 4 degli 8 rigori tirati dal team vicentino.

La cronaca della partita. Il Salumificio Riva Molteno parte forte portandosi sullo 0-3 con reti di Davide Campestrini, Nicolò Garroni e Giacomo Redaelli. Il divario rimane con questa consistenza fino a metà della prima frazione, con un allungo della squadra ospite proprio nel finale, chiudendo il primo tempo con il punteggio di 8-12 per la squadra moltenese.

Nella ripresa la situazione non cambia fino al 18’ minuto, con un Salumificio Riva Molteno determinato che arriva anche sul +5. Sul finale del match, il Torri rientra in partita, portando il punteggio sul 22-24. Mancano solo cinquanta secondi e ci pensa il vice capitano Giacomo Redaelli, ottima anche la sua prova, a chiudere definitivamente la partita con il punteggio finale di 22-25.

“Indubbiamente si è visto un Molteno attento in ogni reparto – dichiara Gianni Breda dirigente e allenatore dei portieri – Ha giocato una buona pallamano, ma soprattutto, ha espresso un gioco difensivo ed offensivo da vera squadra. Un plauso va al nostro portiere Ilic che ha disputato una splendida partita. Si è visto un Molteno maturo che ha saputo gestire molto bene il vantaggio. A metà del secondo tempo c’è stato un lieve calo di concentrazione e di intensità di gioco, ma solo per una carenza di cambi dovuta ai diversi giocatori rimasti in ‘infermeria’. Il Molteno c’è – conclude Breda – ha vinto bene, e adesso, andiamo a giocare la sfida tre le seconde della classe sul campo dell’Arcom”.

Salumificio Riva Molteno: Zanoletti, Garroni 6, Redaelli 5, Galizia, Mella 1, Sala, Brambilla 2, Ilic, Tagni, L. Colombo 3, Sangiorgio 3, Riva, Crippa, Beretta, Campestrini 5.