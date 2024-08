Pallamano. Il Salumificio Riva Molteno è pronto per la nuova stagione

Un primo bilancio della preparazione estiva con il Direttore Tecnico Danilo Gagliardi

“Sono certo che il Molteno occuperà nella nuova stagione un ruolo decisamente importante”

LECCO – L’Handball Club San Giorgio Molteno è pronto a giocare un ruolo importante anche nel prossimo campionato di Serie A Silver. Con una campagna acquisti che ha visto l’arrivo di numerosi nuovi volti, con dei profili selezionati per la costruzione di un roster estremamente completo in ogni reparto, il Salumificio Riva Molteno si appresta a iniziare una nuova e importante stagione. La preparazione è iniziata lo scorso 22 luglio e sono già trascorse ben cinque settimane. Abbiamo quindi tracciato un primo bilancio con il Direttore Tecnico Danilo Gagliardi.

Mister, intanto ben tornato e complimenti per aver raggiunto il quarto livello come Master Coach in Spagna. Iniziamo con il chiederle se è soddisfatto del mercato effettuato in casa Molteno?

“Grazie molte, è sempre un piacere tornare a Molteno e un traguardo per me importante quello di aver raggiunto l’obbiettivo del quarto livello internazionale di Master Coach e, soprattutto, di poterlo mettere subito a disposizione della nostra squadra. Tornando alla domanda iniziale, abbiamo valutato attentamente con la società delle scelte di giocatori ben precise, in base anche a ciò che è stato fatto la scorsa stagione. La campagna acquisti del Molteno devo dire che è stata ottima, sotto ogni punto di vista. Sono arrivati giocatori d’esperienza, giovani talenti nel panorama della pallamano nazionale e un solido e forte gruppo di ragazzi moltenesi. Sono certo che il Molteno occuperà nella nuova stagione un ruolo decisamente importante”.

Come sta procedendo la preparazione pre-campionato?

“Abbiamo diviso la preparazione in tre fasi. Sicuramente saranno fondamentali le ultime due settimane, dove inizieremo a sviluppare i vari schemi da adottare nelle varie circostanze agonistiche, ampliando il lavoro sul piano fisico ed atletico”.

Possiamo capire la sua idea di come potrebbe svilupparsi il prossimo campionato?

“Sicuramente sarà un campionato molto equilibrato e quindi difficile. Per tutte le squadre. Quello che posso dire che lavoreremo molto ed intensamente per essere sempre sul pezzo ed occupare le posizioni di vertice. Il Molteno vuole rientrare nelle prime squadre della Serie A Silver. Poi si vedrà giornata dopo giornata. Ma posso dire con certezza che il Molteno sarà un avversario difficile per tutte le formazioni e giocherà per puntare in alto. Saranno fondamentali le sfide casalinghe, consapevoli che troveremo delle partite esterne molto difficili ed in queste occasioni, dovremo essere bravi a portare a casa dei punti. Quest’anno ho una rosa molto lunga e competitiva. Siamo sereni e nello stesso tempo molto motivati. Mi aspetto molto da questa stagione. A livello personale e di squadra”.

Infine un suo pensiero, messaggio o ringraziamento?

“Mi trovo molto bene a Molteno e sto lavorando con delle persone straordinarie, valide e competenti. Voglio ringraziare la società, i nostri sponsor, i nostri tifosi. Ci tengo a rimarcare che il sottoscritto, i dirigenti, i tecnici, i giocatori, daranno il massimo per ottenere il meglio dei risultati. Per noi è fondamentale rispettare la maglia che indossiamo, e portare rispetto a coloro che investono in questo importante progetto e che credono nell’Handball Club Molteno. Noi daremo il massimo in ogni situazione ed in ogni circostanza. Grazie a tutti coloro che lavorano per l’H.C. San Giorgio Molteno. Concludo dicendo che aspettiamo i nostri splendidi tifosi al torneo di sabato 31 agosto con la presentazione della nuova squadra, ed alla prima di campionato domenica 22 settembre contro la Pallamano Trieste. Per noi i nostri tifosi saranno molto importanti e sicuramente saranno anche il nostro ottavo uomo in campo. Forza Molteno!”