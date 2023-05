Pallamano. Il Salumificio Riva Molteno è pronto per le Final Eight

Le otto migliori squadre di Serie A2 in campo dal 3 al 7 maggio a Chieti

In palio due posti per la prossima Serie A Gold e la Coppa Italia di categoria

MOLTENO – Dopo la conquista del terzo posto in campionato e la qualificazione alla nuova Serie A Silver, la squadra del Salumificio Riva Molteno si prepara al grande evento delle Final Eight, con le otto migliori formazioni di Serie A2, che dal 3 al 7 Maggio a Chieti si contenderanno due posti disponibili per la prossima Serie A Gold e la Coppa Italia di categoria. La squadra moltenese farà parte del Girone B, insieme alla Pallamano Trieste, allo Sparer Eppan e al Genea Lanzara.

Prima sfida in programma mercoledì 3 maggio alle ore 18 presso il centro federale di Chieti, dove il Salumificio Riva Molteno affronterà gli altoatesini dello Sparer Eppan. Il giorno successivo, nella seconda giornata (ore 14), il team lecchese affronterà invece i campani della Genea Lanzara, mentre venerdì 5 maggio (ore 18) ci sarà la sfida con la Pallamano Trieste. Le prime due formazioni dei due gironi (il Girone A sarà composto da Macagi Cingoli, San Lazzaro, Haenna e Camerano), si qualificheranno alle semifinali che si disputeranno il 6 maggio. Le vincitrici delle due semifinali, saranno promosse alla Serie A Gold e si contenderanno nella finalissima la Coppa Italia di Serie A2.

“Ci giocheremo tutte le sfide, con la massima serenità e senza troppe pressioni – ha detto il ds Matteo Somaschini -. Due squadre le conosciamo già, avendole affrontare in campionato. Penso che il Molteno abbia tutte le carte in regola per dimostrare il proprio valore nel suo collettivo e giocarsi tutte le proprie carte. Siamo consapevoli del nostro potenziale e lo abbiamo dimostrato soprattutto nel girone di ritorno, giocando partite ad alto livello, conquistando punti importanti, che ci hanno portato meritatamente a disputare la Final Eight. Il campo dirà cosa ci meriteremo per la prossima stagione, sicuri di aver centrato la nuova Serie A Silver, ma di certo non ci accontenteremo. Il tecnico Branko Dumnic sta facendo un grande lavoro, e i nostri giocatori hanno evidenziato una grande crescita. Vedremo partita dopo partita come risponderà la nostra squadra. Certo, non nascondo che ci piacerebbe essere la vera rivelazione di queste Final Eight!”