Pallamano. Il Salumificio Riva Molteno pareggia contro il Ferrarin Milano in serie B

A sei secondi dalla fine Manuel Redaelli trova il gol partita e il meritato pareggio

Prossima partita domenica al PalaSangiorgio contro Città Giardino Torino

MOLTENO – Finisce 26-26 la sfida del campionato di Serie B tra Salumificio Riva Molteno e Ferrarin Milano. Partita equilibrata, con i locali, che hanno affrontato una squadra con alcuni nuovi innesti, rispetto al girone d’andata. Nei primi dieci minuti il Ferrarin costruisce delle belle azioni portandosi sull’1-5. Il Salumificio Riva Molteno fatica a organizzarsi sia in difesa che in attacco, ma reagisce costruendo poi delle buone giocate e risultando più attento in difesa, arrivando così a -1 dagli ospiti.

Secondo tempo decisamente migliore, con la squadra di casa che entra più concentrata, realizzando subito un parziale di 3-0. La partita è bella ed equilibrata. Ferrarin rientra in partita e allunga sul +2. In attacco gli oro nero sbagliano molto e il Ferrarin trova in Balogh la sua arma d´attacco, con il punteggio che a sette minuti dalla fine segna 21-25. La squadra non si arrende e risponde molto bene, aggredendo molto la formazione ospite, riuscendo a portarsi sul 25-25 a meno di un minuto dal suono della sirena, tra l’altro in inferiorità numerica.

Ferrarin sfrutta la rimessa veloce trovando lo spazio del giocatore in più (25-26), ma a sei secondi dalla fine Manuel Redaelli trova il gol partita e il meritato pareggio. Da segnalare una nota molto positiva e nello stesso tempo importante, il ritorno in campo di Lorenzo Redaelli, dopo l’infortunio subito al crociato del ginocchio sinistro circa un anno fa, con un’ottima prestazione. Prossima partita, domenica al PalaSangiorgio contro Città Giardino Torino.

Salumificio Riva Molteno: Colombo M., Rigamonti N., Colombo S., Sangiorgio S., Crippa R., Bonanomi R., Sala S., Redaelli L., Redaelli M., Magni S., Tagni D., Limonta A., Cesana N., Taribello G., Anhoukoun R., Crippa T.