Pallamano, il Salumificio Riva Molteno si prepara ai play off. Intervista a coach Gagliardi

MOLTENO – Terminata la stagione regolare, Il Salumificio Riva Molteno, si prepara alla fase più importante della stagione, quella dei play off promozione.

Dopo un girone di ritorno prorompente, due squadre si sono particolarmente distinte, e per un caso del destino si affronteranno in semifinale le due formazioni lombarde del Metelli Cologne ed appunto il team del Salumificio Riva Molteno.

L’obbiettivo è chiaro per la società moltenese, cercare di salire nella massima serie. Una stagione regolare che ha visto la squadra lecchese terminare in seconda posizione nella classifica finale, mentre quella bresciana ha terminato al quinto posto. Questo permetterà alla formazione dell’H.C. San Giorgio Molteno di giocare il primo match al Palasangiorgio, il 26 aprile. La seconda partita sarà invece a Cologne il 3 maggio e l’eventuale “bella” , di nuovo a Molteno il 10 maggio.

Abbiamo posto alcune domande al Direttore Tecnico della squadra moltenese, Danilo Gagliardi in vista dei prossimi match.

Mister, iniziamo nel chiederle quanto è dispiaciuto per la sconfitta contro Bologna?

Sicuramente fa male, principalmente perché giocavamo in casa e ci tenevamo a chiudere la stagione regolare con una vittoria. Devo dire merito al Bologna, che ha giocato una sfida su alti livelli, commettendo meno errori di noi.

Cosa secondo lei non ha funzionato nella sua squadra?

Abbiamo attaccato male nel finale, sbagliando troppo ed in qualche circostanza non abbiamo espresso un’attenta fase difensiva. Ovviamente non potremo commettere questi errori nei play off, e stiamo lavorando intensamente, per affrontare al meglio le prossime importanti sfide.

Parlando dei play off, nelle semifinali il Molteno affronterà Cologne nel derby lombardo.

Preferiva un altro avversario?

Non ci sono preferenze. Chi va ai play off, ovviamente, ha dimostrato di avere un potenziale, delle capacità tecniche e di squadra. Il Cologne è una grande squadra, ed anche loro vogliono sicuramente proseguire nei play off.

Partiamo comunque con il fatto che avremo a disposizione il fattore campo e consapevoli che in campionato abbiamo vinto entrambe le sfide con il team bresciano. Ma come ho sempre affermato, le sfide dei play off non sono uguali a quella della stagione regolare. I ragazzi dovranno dare il massimo, come hanno fatto in questa lunga ed impegnativa stagione.

Mister come sta programmando il lavoro con la squadra in vista della prima sfida del 26 aprile?

Stiamo lavorando da oltre un mese sull’intensità, sotto l’aspetto tattico oltre al tema del collettivo. Si giocherà sempre a ritmi elevati e quindi questo sarà un aspetto fondamentale. Stiamo recuperando inoltre alcuni giocatori infortunati, e questo sarà importante per avere una rotazione completa nella squadra. Ma è importante – conclude Danilo Gagliardi – che i ragazzi siano sempre più consapevoli delle loro capacità e delle loro potenzialità, perché questo Molteno può ambire a traguardi molto importanti.