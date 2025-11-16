Pallamano, il Salumificio Riva Molteno vince ancora contro Belluno

Il match si è concluso 32-20 per i lecchesi

Sabato prossimo c’è il Pantarei Modena

MOLTENO – Continua la marcia dell’HC San Giorgio Salumificio Riva Molteno che contro il Belluno ottiene il quarto successo su quattro gare disputate (32-20).

Avvio equilibrato con le squadre sul 4-4 nei primi minuti, poi i moltenesi schiacciano sull’acceleratore con Nicholas Trost, Nicolò Garroni, Riccardo Bonanomi e Riccardo Crippa. È più sei per i padroni di casa, che reggono bene in difesa nell’arginare i tentativi di rientrare di Angelo Fedele e Andrea Argentin (11-6). Sono Leonardo Colombo e Jacopo Cioni a mandare le squadre negli spogliatoi sul 14-7.

All’inizio del secondo tempo il Salumificio Riva firma il massimo vantaggio di più 13 (22-9). A questo punto coach Danilo Gagliardi Junior dà il via alle rotazioni per concedere minutaggio a tutti. Il Belluno prova a rimettersi in carreggiata con Argentin e fa suo un break di 3-8, che si traduce nel 25-17. È un fuoco di paglia, perché gli oronero si rimettono in bolla e gestiscono il risultato fino al 32-20 finale.

“Una partita che è stata praticamente sempre nelle nostre mani – afferma il direttore sportivo Matteo Somaschini -. Ottima prestazione difensiva dei nostri e grande prova tra i pali di Mattia Chirivì, che ci sta davvero dando una grossa mano. Nonostante la classifica degli ospiti, questa gara nascondeva molte insidie e siamo stati bravi noi a renderla semplice. Ho visto un Molteno in palla, sia in difesa sia in attacco. Un plauso a Trost, che si è rivelato un’autentica spina nel fianco della retroguardia bellunese. Molto bene anche Leonardo Colombo e il solito Garroni, oltre a Bonanomi che nella prima frazione ha segnato due reti nei momenti chiave”.

Il Molteno giocherà in casa anche il prossimo turno, in programma sabato 22 novembre alle 20 contro il fanalino di coda Pantarei Modena.

Questi gli altri risultati della quarta giornata: Verdazzurro Sassari vs Palazzolo 35-31; Secchia Rubiera vs Malo 29-28; Pantarei Modena vs Paese 28-30; San Vito Marano vs Vigasio 27-34.

La classifica: HC San Giorgio Salumificio Riva Molteno e Verdazzurro Sassari 8; Secchia Rubiera 6; Vigasio, Malo, Palazzolo e Paese 4; Belluno 2; San Vito Marano e Pantarei Modena 0.

MOLTENO 32

BELLUNO 20

NOTE – Parziale primo tempo 14-7.

MOLTENO: Alfarano, Bonanomi 4, Chirivì, Campestrini 1, Cioni 2, Colombo 4, R.Crippa 3, T.Crippa 1, De Angelis, Garroni 8, Mella, Mera Llumitax 1, Redaelli 1, Riva 2, Tagni 1, Trost 3. All.: Gagliardi Junior

BELLUNO: Argentin 5, Bozzato, Chiaversoli, Cimbro 2, Fedele 4, Francescon, Igwesi 1, Kovacsevics 5, Manojlovic, Oblascia 2, Parro, Pintile, Tocchetto 1. All.: Kokuka

Arbitri: Carlotti, Marino