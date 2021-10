Pallamano. Il Salumificio Riva pronto per la sfida col San Vito

Trasferta per il Molteno che guida la classifica

“Per vincere ogni partita bisogna dare il massimo”

MOLTENO – Si ritorna a giocare nel campionato di Serie A2 di pallamano con il Salumificio Riva Molteno, impegnato sabato sera alle 19.30, sul campo del San Vito Marano, con i padroni di casa che hanno all’attivo una vittoria. Si gioca per la quinta giornata di andata e il cammino del Salumificio Riva Molteno, guidato dal tecnico montenegrino Branko Dumnic, è stato fin qui soddisfacente, con quattro vittorie che rendono la squadra moltenese miglior attacco del torneo (138 reti realizzate) e la seconda miglior difesa del campionato con 92 gol insaccati, contro i 91 del Malo.

“Siamo consapevoli di essere tra le 3/4 formazioni che puntano al salto di categoria – dice Dumnic -. Questa etichetta non spaventa me e nemmeno i giocatori, fa parte dello sport. I ragazzi sono molto concentrati, ed anche in questa settimana di stop, ci siamo allenati con grande continuità e convinzione”.

Che partita sarà quella con il San Vito Marano? “C’è grande rispetto per ogni avversario che affrontiamo. Non guardo la classifica. Penso solo a preparare al meglio la partita. Ed i ragazzi sono straordinari per impegno e serietà. Siamo favoriti? Penso di sì. Ma per vincere la partita bisogna dare il massimo e commettere meno errori”.

La classifica prima degli incontri della quinta giornata di andata: Salumificio Riva Molteno e Malo 8, Torri 7, Arcom e Ferrara 6, Cologne e Palazzolo 5, Vigasio e Mezzocorona 4, San Vito Marano 3, Cassano Magnago, Secchia, Arcobaleno e Parma 0 punti.