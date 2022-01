I campionati di pallamano restano sospesi, Molteno aspetta la ripartenza

L’allenatore Esteban Alonso: “Ci manca la pallamano. Nel frattempo teniamo alta la concentrazione”

MOLTENO – Esteban Alonso, responsabile del settore giovanile dell’ Handball Club San Giorgio Molteno Salumificio Riva, non attende altro che tutto ritorni alla normalità: “ Ci manca la pallamano ma ci manca soprattutto lo stare insieme e fare gruppo”.

Lo vuole la società, lo vuole il tecnico, lo vogliono tutti i giovani atleti del sodalizio lecchese impegnati nel tornare presto ad allenarsi e giocare a pallamano. Purtroppo, come anticipato dallo stesso Alonso la situazione al momento è incerta.

“I campionati di tutte le nostre squadre giovanili e della Serie B sono al momento sospesi, purtroppo fino febbraio, e tranne i giocatori impegnati nel campionato di Serie A2 e di Serie B, tutti gli altri sono fermi. Come sto? Come tutti quelli che amano fare attività, fare sport, ed insegnare la pallamano. Mi mancano molto queste situazioni e non vedo l’ora di ritornare alla normalità. Soprattutto per i nostri ragazzi. Loro hanno bisogno di muoversi, confrontarsi e giocare”.

Fiducioso per un ritorno alla normalità? “Penso di sì. Bisogna avere ancora molta pazienza. Si sta facendo di tutto per ritornare alla normalità. La società del Molteno sta portando avanti con grande professionalità e serietà, l’iter per quanto concerne la sicurezza di tutte le persone che lavorano, e giocano, con i colori del Salumificio Riva Molteno. Nulla è lasciato al caso, e tutto, è gestito con grande perfezione. Dobbiamo solo giocare”.

Vi sentite comunque con i ragazzi? “Il contatto con i miei giocatori è molto importante. Ci sentiamo tramite social, nel nostro gruppo, o direttamente. E’ importante tenere alta la concentrazione. E’ importante, in questo periodo, parlare con questi giovani, e ringrazio anche i rispettivi genitori che sono molto vicini alla nostra società, e sono partecipi dei nostri sforzi. Dobbiamo solo avere pazienza. Tra poco si ripartirà. Si ritornerà ad allenarsi con intensità e serietà – conclude Alonso – per ottenere, tutti insieme, traguardi importanti”.