Pallamano, il terzino sinistro Francesco Buccafusca al Molteno

Il giocatore è in prestito dalla squadra Cus Palermo

“Sono consapevole che riuscirò a crescere molto sia atleticamente che come persona”

MOLTENO – Il Salumificio Riva Molteno è pronto ad accogliere un nuovo giocatore in squadra, si tratta di Francesco Buccafusca, terzino sinistro. Francesco inizia a giocare nella squadra della sua città natale, ovvero Palermo, all’età di 11 anni grazie al progetto scuole.

Negli anni successivi costruisce la sua giovane carriera con la squadra del Cus Palermo, oltre a partecipare con la nazionale Under 17 ad alcuni torneo internazionali. Inoltre, Francesco ha partecipato al torneo “Youth League” con la squadra del Campus Italia.

“Ho deciso di accettare la proposta del San Giorgio Molteno perché penso sia un’ottima società, con grandi obbiettivi. Personalmente darò il massimo, consapevole che riuscirò a crescere molto sia atleticamente che come persona. Il mio obbiettivo per la squadra è contribuire alla scalata per raggiungere l’obbiettivo della Serie A Gold – continua il giovane giocatore siciliano -.Sono felice di poter incontrare prossimamente i nostri supporter che saranno il vero valore aggiunto al nostro team. Forza Molteno!”.

“Ringraziamo il Cus Palermo per aver concordato il prestito del giocatore siciliano” conclude così la società moltenese.