Pallamano, impresa del Molteno a Chiaravalle: rimonta e vittoria per 33-27

Gli oronero ribaltano il risultato nella ripresa dopo aver chiuso il primo tempo sotto di quattro reti

Successo prezioso in chiave salvezza per il Salumificio Riva Molteno, che sale a sei punti nella classifica di Serie A Gold

MOLTENO – Una ripresa da incorniciare e due punti pesantissimi nella corsa salvezza. Il Salumificio Riva Molteno espugna il campo della Publiesse Chiaravalle con il risultato di 33-27, al termine di una partita ribaltata completamente dopo l’intervallo. Sotto 17-13 alla fine del primo tempo, gli uomini di coach Danilo Gagliardi Junior reagiscono con carattere, prendono il comando della gara e conquistano una vittoria che permette loro di salire a sei punti nella classifica di Serie A Gold.

Decisivo il cambio di passo nella seconda frazione, quando il Molteno riesce prima a ricucire lo svantaggio e poi a prendere il largo nel finale. Protagonista Jacopo Cioni, miglior marcatore dell’incontro con nove reti, affiancato da Silva Martins De Souza, autore di sette gol, e Alessandro De Angelis, a segno cinque volte.

La sfida si apre con gli ospiti costretti a gestire Octave Touvrey non al meglio della condizione fisica, ma capaci comunque di partire con buon ritmo. È Silva Martins De Souza a trascinare il Molteno nelle prime battute, portando gli oronero sul 6-4.

La risposta dei padroni di casa arriva soprattutto attraverso Jakob Fager e Angelo Altomonte, che ristabiliscono l’equilibrio sul 10-10. Da quel momento Chiaravalle prende progressivamente in mano il gioco e, approfittando di alcune disattenzioni degli avversari, allunga fino al 14-12 con Alex Belardinelli. Nel finale di frazione sono ancora Fager e Alessandro Maistrello a trovare la via della rete, consentendo ai marchigiani di rientrare negli spogliatoi con quattro lunghezze di vantaggio, sul 17-13.

Al rientro in campo la partita cambia volto. Il Salumificio Riva aumenta l’intensità difensiva e trova maggiore continuità in attacco, trascinato da Jacopo Cioni e Riccardo Bonanomi, protagonisti del sorpasso che porta gli ospiti avanti 19-18. La gara prosegue punto a punto, con continui cambi di ritmo e le due formazioni impegnate a rispondersi colpo su colpo. L’equilibrio regge fino al 24-25, quando il Molteno trova l’accelerazione decisiva.

Cioni e Alessandro De Angelis guidano un parziale di 5-1, che permette agli oronero di allungare fino al 30-25 a quattro minuti dalla conclusione. Chiaravalle prova a reagire affidandosi ancora a Fager, ma gli ospiti non concedono spazio alla rimonta. La difesa regge e, dall’altra parte del campo, Nicholas Trost e Cioni mettono al sicuro il risultato, fissando il punteggio sul definitivo 33-27. Una vittoria costruita soprattutto nella seconda metà dell’incontro, grazie a una prestazione collettiva che ha permesso al Molteno di imporsi su un campo difficile.

Soddisfazione nelle parole del direttore sportivo oronero Matteo Somaschini, che sottolinea la reazione della squadra dopo le difficoltà iniziali. “Grande prestazione di squadra, soprattutto nel secondo tempo. Dopo l’equilibrio del primo tempo, siamo andati sotto per via di alcune nostre disattenzioni, ma nella ripresa abbiamo reagito ai loro tentativi di fuga e siamo riusciti a infilare un break importante per andare avanti – commenta -. Su un campo difficilissimo e contro una squadra di ottimo livello siamo riusciti a disputare la nostra migliore partita di questa prima parte di stagione. È stata una vittoria di squadra, che ci consente di tornare a muovere la classifica”.

Il successo permette agli oronero di avvicinarsi proprio alla Publiesse Chiaravalle, ora distante un solo punto, e di affrontare con maggiore fiducia le prossime settimane. “Adesso abbiamo una lunga pausa, che ci consentirà di recuperare a livello fisico da qualche acciacco, in vista dello scontro diretto di sabato 14 novembre alle 19 in casa contro Enna”, conclude Somaschini.

Con questa vittoria il Salumificio Riva Molteno sale a quota sei punti, alle spalle di Chiaravalle, decimo con sette, e davanti a Cingoli, Trieste ed Enna. Il campionato osserverà ora una pausa prima del ritorno in campo, previsto sabato 14 novembre alle ore 19, quando il Molteno ospiterà l’Orlando Haenna in uno scontro diretto importante per la permanenza nella massima serie.

Il tabellino

PUBLIESSE CHIARAVALLE – SALUMIFICIO RIVA MOLTENO 27-33

Parziale primo tempo: 17-13.

Publiesse Chiaravalle: Maistrello 1, Solustri, Fager 8, Di Benedetto 1, Santinelli, Parmeggiani, Di Domenico 3, Capatina, Sampaolo, Babbini, Ballabio, Araujo 4, Altomonte 3, Miri 1, Belardinelli 6, Bataiep. Allenatore: Guidotti.

Salumificio Riva Molteno: Alfarano, De Souza 7, Mera, Trost 3, Cioni 9, Giambartolomei 2, Martínez 1, Bonanomi 2, Tagni, Touvrey 1, R. Crippa 3, De Angelis 5, T. Crippa. Allenatore: Gagliardi Junior.

Arbitri: Fato e Guarini.

Gli altri risultati della 9ª giornata

Siracusa-Cassano Magnago 28-27; Cologne-Fasano 29-30; Cingoli-Bolzano 29-32; Enna-Conversano 21-26; Pressano-Trieste 33-31; Sassari-Merano 34-29.

Classifica: Raimond Sassari 17; Pressano 15; Bozen Loacker Volksbank 14; Teamnetwork Albatro Siracusa 10; Proger Cassano Magnago 10*; Conversano 10; Metelli Cologne 8; Junior Fasano 8*; Black Devils Meran Alperia 8; Publiesse Chiaravalle 7; Salumificio Riva Molteno 6; Macagi Cingoli 5; Trieste 4; Orlando Haenna 2.

*Una partita in meno.