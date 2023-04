Pallamano. Intervista a Livio Redaelli, presidente dell’H.C. Salumificio Riva Molteno

MOLTENO – In attesa dell’ultimo importante appuntamento agonistico della stagione 2022-2023, le sensazioni del presidente Livio Redaelli dell’H.C. San Giorgio Molteno, in trepida attesa e fiducioso, consapevole che alla Final Eight a Chieti ci saranno delle sfide difficili, impegnative, interessanti, dove nessuna squadra guarderà la classifica conquistata nella stagione regolare, ma si concentrerà esclusivamente per questo evento.

Salve presidente. In primis: il terzo posto conquistato dalla prima squadra, nel campionato di Serie A2, la soddisfa o si aspettava qualcosa di differente?

“Il terzo posto era il nostro primo obiettivo e direi che lo abbiamo raggiunto, seppur all’ultima giornata, con grande merito, disputando un ottimo girone di ritorno, ricordando le vicissitudini che abbiamo avuto nella prima parte della stagione”.

Proviamo, presidente, ad analizzare girone di andata e ritorno?

“Nel girone di andata abbiamo avuto parecchi infortuni che hanno rallentato il cammino nella classifica generale. Nel girone di ritorno credo che siamo stati secondi, come punti fatti, solo dietro all’Eppan. Abbiamo perso contro il Trieste e pareggiato con Eppan e Torri. E devo affermare che con un po’ di fortuna, potevamo vincere anche queste partite. Credo che abbiamo fatto un ottimo girone di ritorno. Complimenti ai ragazzi e a tutto lo staff tecnico”.

Veniamo alla Final Eight. Le chance del Molteno?

“Andiamo a Chieti senza preclusioni e soddisfatti di avere raggiunto il nostro obiettivo. Ma non ci accontenteremo. Ci giocheremo tutte le partite con serenità, pensando a divertirci e senza preclusione di risultato finale. Sappiamo che ci sono squadre più attrezzate di noi, ma sono convinto che i nostri ragazzi sapranno farsi valere e giocheranno tutte le partite con il massimo dell’impegno”.

Come presidente, come valuta questa stagione al di là di quello che sarà l’esito di Chieti?

“Sicuramente molto positiva. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, sia con la prima squadra, sia con l’Under 20, formazione che andrà a Chieti dal 31 maggio al 4 giugno a giocarsi il campionato italiano di categoria. Poi l’Under 17 che ha disputato un buon campionato e così le altre formazioni moltenesi, compreso la squadra femminile. L’ Under 9-11 ha raggiunto il massimo delle iscrizioni, arrivando ad avere in questa categoria ben sessanta nuove iscrizioni in questa stagione. Abbiamo lavorato molto anche nelle scuole, in più di dieci istituti scolastici durante tutto l’anno, ed abbiamo fatto due giornate con due tornei finali delle migliori squadre di ogni scuola, dove abbiamo avuto più di 120 bambini nella finale delle quinte elementari e più di 200 bambini nelle finali di terze e quarte elementari. Voglio fare i complimenti a tutti i tecnici, giocatori e dirigenti che hanno portato avanti questo importante progetto nelle scuole. Posso dirlo: veramente un ottimo lavoro”.

Come valuta anche l’interesse del pubblico moltenese verso la società e la squadra?

“Il pubblico che ha sostenuto le nostre squadre è stato semplicemente fantastico. Nel concentramento Under 20, che abbiamo organizzato a Molteno, con dodici squadre provenienti dal nord e centro Italia, abbiamo avuto moltissimo pubblico. Durante le partite di Serie A2 abbiamo sempre avuto un pubblico numerosissimo, e soprattutto nelle ultime sfide, il pubblico, è stato il vero giocatore in più. E cosa dire del pullman di tifosi che ha voluto sostenere la squadra nell’ultima e decisiva partita contro Torri? Semplicemente encomiabili. Un grazie a tutti i tifosi e sostenitori, li aspettiamo numerosissimi anche per la prossima stagione”.

Vuole fare dei ringraziamenti particolari presidente?

“Colgo l’occasione per ringraziare il parroco, e Don Francesco, per averci dato la possibilità di usufruire del palazzetto. Il sindaco per averci concesso le strutture della palestra e della mensa per i concentramenti. Al Salumificio Riva e a tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto e permesso anche quest’anno di affrontare questa impegnativa stagione. Un ringraziamento particolare lo voglio fare allo staff tecnico delle riprese video e del nostro canale You Tube, che ha permesso a chi ci seguiva da casa, di vedere le partite in modo perfetto. Un grazie a chi è venuto al palazzetto, perché oltre al loro tifo, hanno avuto modo di vivere uno spettacolo nello spettacolo. Un grazie infine a tutte le nostre squadre, per aver rappresentato al meglio la nostra società, per serietà e professionalità”.