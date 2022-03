Pallamano. La formazione di serie B del Molteno vince contro l’Exes

Ottava vittoria in trasferta per il Salumifico Riva

Recupero della quinta giornata di andata

MOLTENO – Successo meritato per la seconda formazione del Salumificio Riva Molteno, impegnata nel campionato di Serie B, con il gruppo allenato dal tecnico Esteban Alonso, che supera agevolmente per 36-13 la formazione dell’Exes, conquistando così l’ottava vittoria in trasferta, grazie al successo a Cavour (Torino) nel recupero della quinta giornata di andata.

Molteno che parte bene in difesa, trovando qualche difficoltà in attacco (3 reti su 8 tiri fatti). Quando si alza l’intensità della partita, la squadra oro nero è praticamente perfetta in zona difensiva, aggiustando molto l’efficacia in attacco, realizzando un allungo importante, chiudendo il primo tempo 15-4. Nel secondo tempo la dinamica del match è la stessa della seconda parte del primo tempo. Con una difesa alta, il Salumificio Riva Molteno concede pochissimo agli attaccanti di casa. Il team di Alonso controlla tranquillamente il match vincendo con autorità e trovando anche il primato in classifica. Prossima partita domenica 27 marzo a Vigevano.

Salumificio Riva Molteno: Magni S., Tagni D., Redaelli M., Limonta A., Colombo MV., Bonanomi R., Sangiorgio S., Sala S., Colombo L., Crippa R., Redaelli L., Cesana N., Taribello G., Malacarne A.