Pallamano, l’Hc San Giorgio Molteno festeggia la promozione in Serie A Gold a Palazzo Lombardia

La premiazione è avvenuta oggi, martedì, in Regione

L’Hc San Giorgio Salumificio Riva Molteno ha disputato l’ultimo campionato senza mai perdere una partita

MOLTENO – Una giornata speciale quella vissuta, oggi, martedì 14 luglio al palazzo di Regione Lombardia dai ragazzi della Hc San Giorgio Salumificio Riva Molteno, la squadra di pallamano lombarda fresca di promozione in Serie A Gold. Gli atleti sono stati ricevuti al Belvedere Silvio Berlusconi di Palazzo Lombardia e premiati dai sottosegretari Mauro Piazza (Autonomia e Rapporti con il Consiglio regionale) e Federica Picchi (Sport e giovani) alla presenza del sindaco di Molteno Giuseppe Chiarella e del presidente dell’Hc San Giorgio, Marco Ratti.

L’happening al 39° piano di Palazzo Lombardia ha celebrato la stagione straordinaria della rappresentativa lecchese di pallamano, che ha disputato l’ultimo campionato senza mai perdere una partita, raggiungendo la promozione con due giornate di anticipo e un ruolino di marcia da record: 15 vittorie e un solo pareggio.

“Questa promozione – ha dichiarato Mauro Piazza – rappresenta un risultato prestigioso che rende orgogliosa non solo la comunità moltenese, ma l’intero territorio lecchese e lombardo. È il frutto di anni di lavoro, passione, competenza e grande spirito di squadra”.

“L’HC San Giorgio Molteno – ha sottolineato il sottosegretario – dimostra come anche una realtà profondamente legata alla propria comunità possa raggiungere i massimi livelli sportivi nazionali attraverso programmazione, sacrificio e determinazione. Rivolgo i miei complimenti al presidente Marco Ratti, alla dirigenza, allo staff tecnico, agli atleti, ai volontari e al sindaco Giuseppe Chiarella, che hanno creduto e investito in questo progetto. La presenza della squadra nella sede della regione rappresenta un giusto riconoscimento per un successo che dà lustro alla provincia di Lecco e all’intera Lombardia”.

Parole cui hanno fatto eco quelle di Federica Picchi: “La promozione dell’HC San Giorgio Molteno in Serie A Gold – ha evidenziato – rappresenta un risultato di straordinario valore per l’intero territorio lecchese. Questo successo nasce dalla forza delle società sportive locali, dalla tenacia lombarda che caratterizza le nostre comunità e dalla grinta della squadra, capace di trasformare impegno e sacrificio in una vittoria storica. Molteno – ha aggiunto Picchi – conferma ancora una volta che lo sport, quando è radicato nel territorio e sostenuto da una visione condivisa, diventa motore di crescita, identità e orgoglio collettivo”.

Il sindaco di Molteno ha invece voluto ricordare “l’indotto sociale” della squadra per il territorio. “Ci sono decine e decine di ragazzi a Molteno che giocano a pallamano, c’è anche la squadra femminile. E’ un punto di riferimento estremamente importante. I campioni della San Giorgio sono i loro modelli di riferimento, cui tributano un tifo da stadio al palazzetto ogni settimana. Il nostro è un piccolo paese, quindi ha delle risorse economiche limitate, ma se una squadra raggiunge questi livelli vuol dire che i valori dello sport, la perseveranza e il sacrificio fanno la differenza”.

Della stessa opinione il patron oronero Marco Ratti: “È una soddisfazione essere qui in Regione Lombardia per festeggiare questo traguardo con i nostri ragazzi che sono i veri protagonisti di questa impresa”.

Dopo aver ringraziato il coach Danilo Gagliardi junior, Ratti ha tracciato il prossimo obiettivo: “Vogliamo rimanere nella massima serie nazionale, obiettivo che la San Giorgio non è riuscita a raggiungere in occasione delle precedenti promozioni (1983/84, 2016/17 e 2019/20). Siamo già al lavoro per centrare anche questo obiettivo