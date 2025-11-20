Pallamano maschile, serie A. Molteno si prepara al match casalingo contro Modena

Appuntamento sabato 22 novembre in via Della Stazione alle 20 contro il Pantarei Modena

Coach Gagliardi: “Non dobbiamo sottovalutarli, perché verranno da noi a cercare una prestazione di prestigio”

MOLTENO – Dopo il largo successo con il Belluno per 32-20, l’HC San Giorgio Salumificio Riva Molteno giocherà ancora in casa nella quinta giornata del Girone A di Serie A Silver. Appuntamento sabato 22 novembre in via Della Stazione alle 20 contro il Pantarei Modena. Gli oronero di coach Danilo Gagliardi Junior puntano a firmare la quinta vittoria consecutiva. I moltenesi sono al momento primi a quota otto punti insieme al Verdazzurro Sassari, mentre i modenesi sono ultimi a zero insieme al San Vito Marano. Nell’ultimo turno gli emiliani hanno perso per 28-30 in casa con il Paese.

“Arriviamo dall’ottimo successo interno contro il Belluno – afferma coach Gagliardi Junior -. Non era facile, perché nella scorsa stagione la squadra veneta era arrivata a giocarsi la promozione, vincendo anche in casa nostra. Ci tenevamo a fare bene e così è stato. Abbiamo condotto il gioco fin dal primo minuto, imponendo la nostra diffesa aggressiva, recuperando palloni e proponendoci in avanti con velocità e precisione”.

I modenesi possono contare su Gabriele Gollini, miglior marcatore gialloblù al momento con 21 reti all’attivo. Per i brianzoli, invece, è sempre il cecchino Nicolò Garroni a guidare l’attacco con 28 reti a segno. Dopo la gara con il Pantarei, il Molteno sarà chiamato a due gare consecutive molto impegnative: Secchia Rubiera in trasferta sabato 29 novembre e Sassari in casa sabato 6 dicembre. L’ultima gara del 2025 sarà invece la trasferta con il San Vito Marano di sabato 13 dicembre.

“Sappiamo che il Modena non sta andando bene, ma non facciamo assolutamente calcoli – continua l’allenatore oronero -. Non dobbiamo sottovalutarli, perché verranno da noi a cercare una prestazione di prestigio. Il campionato è appena iniziato e con una vittoria loro potrebbero trovare la svolta per ripartire e per il morale. Noi non possiamo permetterci passi falsi, anzi siamo decisi ad allungare la nostra striscia positiva”.

Le altre sfide della quinta giornata: Paese vs Secchia Rubiera, Palazzolo vs San Vito Marano, Belluno vs Vigasio e Malo vs Sassari.

La classifica: HS San Giorgio Salumificio Riva Molteno e Verdazzurro Sassari 8, Secchia Rubiera 6, Vigasio, Malo, Palazzolo e Paese 4, Belluno 2, San Vito Marano e Pantarei Modena 0.