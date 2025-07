Pallamano. Mattia Chirivì Grassi è il nuovo portiere del Molteno

Un atleta con alle spalle esperienze significative, maturate nelle fila del Camerano e, più recentemente, con la Genea Lanzara

MOLTENO – La Pallamano Molteno è lieta di annunciare l’ingresso tra i pali di Mattia Chirivì Grassi, classe 2005, giovane estremo difensore dal grande potenziale. Un acquisto di qualità e prospettiva per la squadra lecchese, che si arricchisce di un atleta con esperienze importanti alle spalle, maturate con Camerano e, nell’ultima stagione, con la Genea Lanzara.

Mattia arriva con grande entusiasmo e determinazione, pronto a mettersi in gioco e a crescere, ben consapevole dell’importanza del contesto e del valore della maglia che sta per indossare. “È un onore per me entrare a far parte della Pallamano Molteno, una società storica e ambiziosa, punto di riferimento nel panorama della pallamano italiana. Darò il massimo per ripagare la fiducia che mi è stata concessa” spiega Mattia.

Dalle prime parate alle grandi ambizioni, il percorso sportivo di Mattia è iniziato da giovanissimo: “Da bambino ho praticato karate e basket, ma è in terza elementare che ho scoperto la pallamano, grazie a un progetto scolastico. È stato amore a prima vista. Ho cominciato con la Medicea, la squadra del mio paese, dove ho giocato per cinque anni. Successivamente, ho militato un anno nel Prato, poi due stagioni al Camerano, fino ad arrivare lo scorso anno a Lanzara”.

Un percorso segnato da tappe importanti, in cui Mattia ha sempre dimostrato grande impegno e dedizione, qualità che ora porterà con sé anche in terra lombarda. Un contatto desiderato, cercato e finalmente realizzato. “Il rapporto con Molteno nasce grazie al direttore sportivo Matteo Somaschini, che già due anni fa aveva manifestato interesse nei miei confronti. All’epoca avevo appena firmato con Lanzara, ma il destino ha voluto che le nostre strade si incrociassero ora. So bene quanto questa società sia stimata e ambita da tanti giocatori: per me rappresenta un’opportunità straordinaria”.

Obiettivi chiari: crescere ancora e inseguire il sogno promozione. “Voglio confermare, e magari superare, quanto fatto nella scorsa stagione, che per me ha rappresentato un’importante tappa di crescita personale. A livello di squadra, l’obiettivo è ben definito, ovvero conquistare la promozione nella massima serie. Siamo pronti a dare tutto, ogni domenica, per raggiungere questo traguardo”.

Un messaggio ai tifosi e un pensiero speciale. “Ringrazio di cuore la Genea Lanzara per la fiducia che mi ha accordato: è anche grazie a loro se oggi posso affrontare questa nuova avventura. Ai tifosi di Molteno voglio dire che darò tutto per onorare questi colori. Non vedo l’ora di scendere in campo, lottare per la squadra e condividere con voi emozioni autentiche”.