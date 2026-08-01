Pallamano Molteno. Al via il raduno per il prossimo campionato di Serie A Gold

L’avvio degli allenamenti quotidiani sotto la guida tecnica di coach Danilo Gagliardi Junior
Conferma del roster protagonista della promozione e l’inserimento dei quattro nuovi acquisti
MOLTENO – È ufficialmente iniziata la nuova stagione dell’HC San Giorgio Molteno, riunitosi il 30 luglio al palazzetto dell’oratorio San Giorgio di via della Stazione.
Presente l’intero roster oronero protagonista della trionfale stagione 2025/2026, quella della promozione in Serie A Gold che è valsa la conferma nella massima categoria per tutti i giocatori.
A loro si sono aggiunti i quattro nuovi acquisti: Adán Armando Martínez Calzado (portiere), Cauê Silva Martins de Souza, Simone Giambartolomei e Octave Touvrey (terzini).
La squadra ha iniziato gli allenamenti quotidiani agli ordini del confermatissimo coach Danilo Gagliardi Junior. Nei prossimi giorni verrà svelato il calendario delle amichevoli di preparazione all’avvio della stagione, che partirà sabato 12 settembre sul campo dell’Alperia Merano. L’esordio casalingo è, invece, fissato per sabato 19 settembre alle 19 contro il Bolzano.
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