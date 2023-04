Pallamano, Molteno batte Belluno e si riprende il terzo posto in classifica

Grande vittoria per il Molteno contro il Belluno in campionato A2 di Pallamano

Sotto nel primo tempo, i padroni di casa recuperano e fanno breccia nella difesa dei veneti

MOLTENO – Il Salumificio Riva Molteno vince la penultima partita del campionato di Serie A2 contro il Mondo Sport Belluno e si riprende il terzo posto in classifica. Questo era l’obbiettivo della squadra di Branko Dumnic che pur soffrendo, si aggiudica questa importante vittoria.

Ultima sfida casalinga, della stagione regolare, per la formazione lecchese, che aveva l’obbligo di vincere la sfida interna contro Belluno per giocarsi il tutto per tutto nell’ultima di campionato in quel di Torri. Un sabato sera positivo per Molteno, considerato che la squadra ha vinto il match con il punteggio di 32-28 (primo tempo 15-18), e nello stesso tempo, Torri ha perso la sfida contro la capolista Eppan.

Una serata difficile, comunque per il Salumificio Riva Molteno, che si è trovato davanti un Belluno al completo, che ha proposto una difesa molta aggressiva, concedendo poco spazio alle giocate offensive della formazione di casa. Ospiti che si sono portati anche sul +6 nel primo tempo (7-13), con Molteno che ha reagito bene chiudendo il primo tempo sotto di tre reti, con il punteggio di 15-18.

Nel secondo tempo, la squadra di Dumnic, alza il ritmo del gioco, con Belluno che cala sul piano fisico ed atletico, con la formazione di casa che prima recupera i gol e poi si porta in vantaggio sul 22-21. La squadra moltenese, con alcune notevoli giocate di Alessandro De Angelis e di un sontuoso Nicolò Garroni, miglior realizzatore della partita con 10 gol, allunga decisamente il punteggio, vincendo il match per 32-28.

“Inizio con il dire che purtroppo abbiamo subito molto la loro aggressività difensiva, non trovando i giusti spazi e di conseguenza non siamo riusciti ad imporre il nostro ritmo alla gara – è il commento post partita del Ds moltenese Matteo Somaschini – Devo dire comunque che pur in difficoltà nel primo tempo, la squadra non si è mai disunita. Bravi i ragazzi a non scomporsi, reagendo da vera squadra. Nella seconda parte della partita, quando abbiamo imposto il nostro ritmo di gioco e la nostra pallamano veloce, il Belluno è andato in difficoltà. Era importante vincere per la classifica”.

“La prossima settimana ci sarà la pausa in Serie A2 per il concentramento del campionato Youth League Under 20 proprio a Belluno, dove i nostri ragazzi cercheranno di giocare tutte le proprie carte per raggiungere le finali di categoria a Cheti e giocare così le sfide per lo scudetto tra le migliori otto squadre d’Italia. Poi la settimana successiva ( 15 Aprile ) andremo a Torri, cercando di conquistare l’ultima e fondamentale vittoria, per mantenere il terzo posto e giocare le Final Eight per le sfide che porteranno due squadre alla Serie A Gold. Noi siamo pronti per giocare i prossimi due week end e per cercare di raggiungere questi importanti obbiettivi, per la squadra, per la società e per i nostri splendidi tifosi”

Salumificio Riva Molteno: Donadello, Garroni 10, G.Redaelli 3, Mella 4, Bonanomi 4, D’ Aguanno, Vidovic, Tagni 4, Colombo 2, Riva, Crippa, De Angelis 4, Beretta, Campestrini 1, Randes.