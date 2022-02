Pallamano. Molteno batte Leno nel big match di serie B

Il Salumificio Riva conquista la testa della classifica

“Buonissima partita disputata dai ragazzi”

MOLTENO – ll Salumificio Riva Molteno vince il big match del campionato di Serie B. Due formazioni, alla vigilia, divise in classifica da un solo punto. Il Molteno, del tecnico Esteban Alonso, affrontava la forte formazione bresciana del Leno, nel match valido per la nona e ultima giornata di andata, precisando che per completare il girone di andata, entrambe le formazioni devono recuperare due turni. La partita si è conclusa con il punteggio 29-26, con il primo tempo che è terminato 12-13.

“Siamo partiti bene, portandoci sul 5-3, tenendo bene in difesa, riuscendo a trovare dei buoni contropiedi sia in 1^ che in 2^ fase. Poi Leno è cresciuta molto sul piano offensivo, mentre il Molteno ha iniziato ad accusare qualcosa in fase difensiva”.

Nella ripresa, si vede in campo un ottimo Molteno: “Siamo riusciti a frenare il gioco del loro pivot, stringere le marcature, costruendo delle rapide azioni, concretizzate al meglio, tanto che Molteno è riuscito anche a portarsi sul +7. Nel finale la squadra ha controllato il match. Buonissima partita disputata dai ragazzi”.

Il Salumificio Riva Molteno, con questo successo e con il pareggio del Cassano, si colloca solo al comando del girone.

Salumificio Riva Molteno: Magni, Tagni, Redaelli M, Redaelli L, Limonta, Colombo L, Colombo M, Crippa, Bonanomi, Sala, Anhoukhoun, Cesana, Taribello, Pizzala, Sangiorgio, Rigamonti.