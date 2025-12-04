Pallamano Molteno: big match contro Verdeazzurro Sassari

Sabato 6 dicembre sfida al vertice tra la prima e la seconda forza del girone

I brianzoli puntano alla vittoria per conquistare la vetta del Girone A di Serie A Silver

MOLTENO – Penultima partita dell’anno per l’HC San Giorgio Salumificio Riva Molteno, che sabato 6 dicembre alle 15.30 ospita il Verdeazzurro Sassari. L’anticipo pomeridiano della settimana giornata è stato concordato per consentire agli ospiti di rientrare in Sardegna.

Si tratta di un incontro di grande interesse per gli appassionati locali, visto che si affrontano la prima e la seconda forza del Girone A di Serie A Silver. Sassari guida la classifica con 12 punti, mentre Molteno segue a una sola lunghezza. I sassaresi arrivano da sei vittorie consecutive, l’ultima per 35-23 contro il Paese, mentre Molteno è reduce dal pareggio per 32-32 sul campo del Secchia Rubiera, terza forza del girone. Per i brianzoli sarà anche l’ultima partita casalinga del 2025, prima della trasferta conclusiva del 13 dicembre a San Vito Marano.

“Puntiamo a riprendere la nostra marcia in campionato dopo il pareggio di Rubiera – afferma il direttore sportivo moltenese Matteo Somaschini -. Se vinciamo, andaimo in vetta al Girone A da soli. Affrontiamo però una squadra di altissimo livello, che, come noi, può contare su un organico che si conosce molto bene, visto che hanno gli stessi effettivi della stagione passata. Arriveranno in Brianza al completo per metterci in difficoltà, ma per noi è fondamentale riscattare il mezzo passo falso di settimana scorsa.”

Le stelle sassaresi sono i portoghesi João Pedro Gomes Sousa e Renato Emanuel Pacheco Ribeiro, autori insieme di 101 reti in stagione, con Gomes Sousa miglior marcatore del girone. Ottime statistiche anche per Luigi Bianco, secondo miglior marcatore del Verdeazzurro con una media di 6,16 reti a partita.

“Mi aspetto una gara impostata sui ritmi alti, perchè il Verdeazzurro è una squadra che corre molto – aggiunge Somaschini -. Vogliamo regalare una soddisfazione ai nostri tifosi, oltre a mantenere l’imbattibilità. Ci siamo preparati bene in questa settimana e scenderemo in campo per dare il massimo. L’obiettivo è chiudere il 2025 al meglio.”

Le altre gare della settima giornata: Paese vs San Vito Marano, Pantarei Modena vs Secchia Rubiera, Palazzolo vs Belluno e Malo vs Vigasio.

La classifica: Sassari 12, Molteno 11, Secchia Rubiera 9, Vigasio 7, Malo e Palazzolo 6, Belluno 5, Paese 4, San Vito Marano e Modena 0.