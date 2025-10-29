Pallamano. Molteno carico e pronto per la terza giornata di campionato

Gli oronero affrontano il Paese con il pieno di fiducia, dopo due vittorie consecutive

MOLTENO – Prosegue senza sosta il lavoro dell’HC San Giorgio Salumificio Riva Molteno, che non interrompe la preparazione nemmeno durante la settimana di pausa per gli impegni delle nazionali.

L’obiettivo del Salumificio Riva Molteno è presentarsi pronti al rientro in campo per la terza giornata del Girone A di Serie A Silver, in programma sabato 8 novembre alle 18 in trasferta contro i trevigiani del Paese, che la scorsa settimana hanno ottenuto il primo successo stagionale battendo il Belluno 36-29.

Gli oronero, guidati da coach Danilo Gagliardi Junior, viaggiano invece a punteggio pieno, con due vittorie nelle prime due gare stagionali (Palazzolo in trasferta e Malo tra le mura amiche).

Tra i protagonisti in campo c’è il capitano Davide Campestrini, autore di due prestazioni di grande qualità e sostanza. “La stagione è iniziata nel migliore dei modi, con due ottime vittorie contro squadre competitive – afferma Campestrini – Abbiamo subito dimostrato il nostro livello in campo, frutto anche dell’ottima preparazione svolta durante l’estate. Ho visto molto bene anche i nuovi acquisti, Nicholas Trost e Mattia Chirivì, che si sono integrati alla perfezione nel nostro gioco. Non era scontato, considerando che hanno sostituito pedine importanti, ma stanno dimostrando di essere giocatori di grande valore”.

Dopo due giornate, il Molteno si trova attualmente al primo posto, a pari merito con Secchia Rubiera e Sassari. “Contro Palazzolo e Malo abbiamo ottenuto due vittorie convincenti, dimostrando grande solidità difensiva e molteplici opzioni in attacco – spiega Campestrini – Dopo la sosta affronteremo il Paese, squadra neopromossa ma sempre temibile tra le mura amiche. Dovremo preparare l’incontro al meglio e restare concentrati al massimo. Per quanto riguarda i principali avversari per la vetta, è ancora presto per fare previsioni, ma credo che la sfida sarà soprattutto con Secchia Rubiera e Verdeazzurro Sassari”.

Il programma del prossimo turno, in calendario sabato 8 e domenica 9 novembre, prevede: Vigasio-Sassari, Paese-Molteno, Palazzolo-Secchia Rubiera, Malo-Modena e Belluno-San Vito Marano.

La classifica: HC San Giorgio Salumificio Riva Molteno, Secchia Rubiera e Sassari 4; Vigasio, Malo, Palazzolo e Paese 2, San Vito Marano, Belluno e Modena 0.