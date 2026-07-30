Pallamano. Molteno completa il mercato: arrivano il brasiliano Martins de Souza e il cubano Calzado

La società oronero completa l’organico con il portiere cubano e il terzino sinistro brasiliano. Da oggi, 30 luglio, il via alla preparazione con coach Danilo Gagliardi Junior
MOLTENO – L’HC San Giorgio Salumificio Riva Molteno completa il proprio mercato con due innesti internazionali e rafforza due ruoli chiave in vista della stagione 2026/2027 di pallamano. Dopo gli arrivi già annunciati di Simone Giambartolomei e Octave Touvrey, il club oronero ha ufficializzato gli ingaggi del portiere cubano Adán Armando Martínez Calzado e del terzino sinistro brasiliano Cauê Silva Martins de Souza, due profili con esperienze maturate tra Europa e Sudamerica.
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