Pallamano. Molteno completa il mercato: arrivano il brasiliano Martins de Souza e il cubano Calzado

La squadra si ritroverà oggi, 30 luglio, agli ordini di coach Danilo Gagliardi Junior per avviare la preparazione precampionato, con un organico che prende forma dopo una campagna acquisti orientata a consolidare il livello tecnico della formazione chiamata ad affrontare il campionato di Serie A Gold.

Tra i nuovi volti c’è il brasiliano Cauê Silva Martins de Souza, terzino sinistro classe 2003, alto 190 centimetri per 90 chilogrammi. Cresciuto tra Handebole Osasco e Praia Clube, ha poi proseguito la carriera in Spagna con Ciudad del Málaga ed Eón Alicante, conquistando nella stagione 2024/2025 il titolo della seconda divisione spagnola. Con la nazionale brasiliana ha vinto il Campionato Sudamericano Under 21 e ha preso parte ai Mondiali del 2023.

“Il contatto con il Molteno è nato grazie a coach Gagliardi Junior – racconta Martins de Souza – Il progetto mi ha convinto fin da subito e credo che sarà un’esperienza importante per la mia crescita, sia come giocatore sia come persona. Voglio adattarmi rapidamente alla nuova realtà e alla lingua. Il mio obiettivo è aiutare i compagni a raggiungere i traguardi che il club si è prefissato per la stagione 2026/2027. Spero di vivere una grande annata con la maglia del Molteno”.

A difendere i pali arriverà invece Adán Armando Martínez Calzado, portiere cubano nato nel 1998, forte di un percorso internazionale che lo ha visto protagonista in Macedonia, Croazia e Portogallo. Nell’ultima stagione ha giocato con l’MRK Kumanovo nella Superliga macedone, mentre in precedenza ha vestito le maglie dell’MRK Cavokec e di tre club portoghesi, tra cui lo Sporting Clube Portugal Lisboa, con cui ha conquistato una Coppa nazionale. Con la nazionale cubana ha disputato sette partite ai Mondiali 2025, oltre a partecipare al Campionato Nordamericano e Caraibico del 2024. Il suo arrivo completa il reparto dei portieri insieme ai confermati Mattia Chirivì Grassi ed Emiliano Alfarano.

“Sono molto felice di poter far parte di un progetto ambizioso come quello del Salumificio Riva Molteno – afferma Calzado – Vogliamo essere competitivi e conquistare la permanenza in Serie A Gold. Amo le sfide e sono convinto che con la maglia oronero potrò togliermi grandi soddisfazioni. Sono felicissimo di entrare a far parte di questa famiglia e non vedo l’ora di giocare davanti ai nostri tifosi”.