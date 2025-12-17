Pallamano. Molteno domina la Serie A Silver: imbattuti e primi in classifica

Sette vittorie e un pareggio nelle prime otto gare

“Sono molto soddisfatto di questa prima parte di campionato”

MOLTENO – Si chiude un 2025 di altissimo livello per l’HC San Giorgio Salumificio Riva Molteno, capolista del Girone A di Serie A Silver di pallamano maschile. Gli oronero guidati da coach Danilo Gagliardi Junior, dopo aver centrato i playoff nella stagione 2024/2025, stanno dominando la prima fase del campionato 2025/2026, occupando il primo posto del raggruppamento nord-ovest da imbattuti, con 15 punti all’attivo.

Per il Molteno, la prima parte di campionato è stata quasi perfetta: sette successi e un pareggio nelle otto gare disputate. La formula di quest’anno prevede la promozione in Serie A Gold esclusivamente per le prime classificate dei gironi A e B. Al momento, a guidare la classifica sono proprio il Molteno nel Girone A e il Camerano nel Girone B.

Alle spalle dei brianzoli inseguono il Verdeazzurro Sassari, a quota 14 punti, e il Secchia Rubiera con 13. Dopo la lunga sosta dovuta alle festività e agli impegni delle nazionali, il Salumificio Riva tornerà in campo sabato 7 febbraio, davanti al pubblico di casa, contro il Vigasio, attualmente quarto con nove punti.

Ad oggi il Molteno si è confermato la squadra più attrezzata e continua del Girone A: un gruppo solido, capace di esprimere un gioco aggressivo e ad alta intensità, fondato sulla velocità. Un amalgama che ha portato gli oronero a vincere il 90% delle gare finora disputate, concedendo solo un pareggio, il 32-32 sul campo del Secchia Rubiera.

Il roster oronero si è rivelato equilibrato e ben costruito in ogni reparto, con un’eccellente distribuzione delle marcature. Nicolò Garroni guida la classifica dei realizzatori della squadra con 53 reti all’attivo. Da sottolineare anche il prezioso contributo di Alessandro De Angelis, Riccardo Bonanomi, Leonardo Colombo, del capitano Davide Campestrini e dell’ultimo innesto Nicholas Trost. Solido e affidabile, infine, il rendimento della coppia di portieri composta da Mattia Chirivì ed Emiliano Alfarano.

“Sono molto soddisfatto di questa prima parte di campionato – afferma coach Gagliardi Junior – Con i giocatori e la società ci eravamo prefissati di chiudere al primo posto prima della sosta natalizia: un bel traguardo, ma non abbiamo ancora fatto nulla. Da qui in avanti dovremo lottare per mantenere questa posizione, perché il campionato resta molto equilibrato. Ora ci attende una lunga pausa dalle gare ufficiali, e sarà fondamentale considerarla come una nuova preseason, per arrivare al meglio al rientro di febbraio contro il Vigasio. Subito dopo le festività torneremo a lavorare intensamente in palestra. L’obiettivo rimane quello di proseguire il nostro percorso di crescita e maturazione”.

La classifica: HC San Giorgio Salumificio Riva Molteno 15, Verdeazzurro Sassari 14, Secchia Rubiera 13, Vigasio 9, Malo 8, Palazzolo 8, Paese 8, Belluno 5, San Vito Marano 0, Pantarei Modena 0.