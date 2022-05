Il responsabile tecnico del settore giovanile dell’Hc San Giorgio Molteno Salumificio F.lli Riva

“In questa stagione si sono iscritti 55 nuovi ragazzi e ragazze in più della passata stagione”

MOLTENO – Un ruolo importante e fondamentale per tenere alta l’attenzione dei giovani verso il gioco della pallamano. Per insegnar loro le nozioni di questo fantastico sport, costruendo anche un bellissimo rapporto umano, indispensabile per la crescita dei giovani del territorio. Si sta per concludere anche la stagione di Esteban Alonso, responsabile tecnico del settore giovanile dell’Handball Club San Giorgio Molteno Salumificio F.lli Riva.

“Questa stagione è andata molto bene. L’ho presa come una grande sfida, sia a livello personale, che a livello professionale. L’obbiettivo è stato principalmente quello di far crescere il movimento, a livello numerico e nella qualità tecnica. Pur avendo avuto anche quest’anno le difficoltà dovute alla situazione del Covid, siamo riusciti a portare avanti il lavoro programmato ad inizio stagione e siamo ancora più contenti di aver portato nuovi giocatori, che prima non conoscevano la pallamano e la nostra realtà”.

Personalmente come valuti l’esito delle squadre giovanili nei vari campionati disputati? “Sicuramente si è visto un miglioramento dal punto di vista tecnico, ma ovviamente per tutto serve il proprio tempo. Senza guardare la classifica, abbiamo visto che i ragazzi, in maniera continua, stanno trovando un giusto equilibrio. Come dicevo prima, serve il tempo anche perché molti di loro sono nuovi nel praticare questo sport, sia nelle squadre maschili che femminili, ma si è visto molto impegno e predisposizione da parte di tutti”.

L’Handball Club San Giorgio Molteno è una società che ha un forte focus sul settore giovanile e nella crescita sportiva dei ragazzi. Un tuo giudizio sul lavoro che si sta facendo: “Abbiamo ritenuto importantissima la promozione del nostro sport. E’ stata fondamentale, se non indispensabile. Dalle scuole, agli open day, alla diffusione delle notizie sui canali social, costruendo un forte rapporto con i giornali e i portali locali. Penso che la crescita sia stata anche con il pur vecchio, ma sempre concreto, metodo del passaparola. La cosa più bella è stata vedere tantissimi ragazzi e genitori che non avevano mai visto la pallamano, riempire il palazzetto in tante partite della prima squadra. Il torneo delle scuole è stato un veicolo straordinario per avvicinare i giovani all’handball. Alla fine vedendo il movimento agonistico, e soprattutto i valori che promuove la pallamano, la scelta dello stesso giovane è stata favorita per praticare questo splendido sport”.

Possiamo rimarcare a livello numerico quante squadre, giocatori hanno difeso i colori del Salumificio Riva Molteno? “In totale quest’anno abbiamo avuto un totale di sette formazioni Under, con oltre cento atleti coinvolti. Dall’ Under 9/11 un totale di 35 bambini, nell’ Under 13 diciotto giocatori, nell’ Under 15 tredici ragazzi, nell’ Under 17 maschile dieci, nell’ Under 17 femminile quattordici ragazze e nell’Under 20, vincitrice del campionato di Serie B, ben diciassette ragazzi. È importante aggiungere che in questa stagione si sono iscritti 55 nuovi ragazzi e ragazze in più della passata stagione. E per concludere in bellezza, tra fine maggio ed inizio giugno ci sarà anche l’Open Day, dove aspettiamo altre nuove adesioni”.

Esteban, un ringraziamento particolare? “Un grazie a tutti coloro che credono nel nostro progetto, sperando ancora di continuare a crescere. Abbiamo bisogno di tutti, rimarcando i nostri sponsor, per crescere e dare continuità al lavoro che stiamo facendo. Dalla dirigenza, ai tecnici, ai giocatori, genitori, accompagnatori, per arrivare ai tifosi. Grazie a tutti!”.