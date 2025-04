Pallamano. Molteno fa sognare: 33-20 al Cologne in Gara 1 dei play off

Il Salumificio Riva Molteno domina Gara 1: sabato 3 maggio la sfida decisiva a Cologne

Il direttore sportivo Somaschini esalta la prova corale e invita alla prudenza: “Ripartiamo come se nulla fosse accaduto”

MOLTENO – Un Palasangiorgio gremito, un’atmosfera da brividi e un Salumificio Riva Molteno semplicemente perfetto. Così la formazione lecchese ha messo la firma su Gara 1 dei play off promozione di Serie A Silver del campionato di Pallamano, superando nettamente il Metelli Cologne con un eloquente 33-20.

Sabato sera, sotto gli occhi di un pubblico da grandi occasioni, i ragazzi di Danilo Gagliardi hanno dominato il derby lombardo senza lasciare spazio a repliche. Una prestazione di grande qualità che conferma la forza di un gruppo che ora sogna in grande.

Nel fine settimana si sono disputate anche le altre semifinali d’andata, e se a Bologna ha sorpreso il colpaccio esterno del Belluno (26-27), a Molteno il fattore campo è stato rispettato in pieno. Il Salumificio Riva ha giocato una partita esemplare, curando ogni dettaglio soprattutto nella fase difensiva, con ripartenze rapide e una gestione impeccabile delle fasi di gioco da parte di De Angelis. Monumentale la prestazione di Adam Kralik tra i pali, autentico muro contro gli attacchi del Cologne.

Nel post gara, il direttore sportivo Matteo Somaschini ha commentato con entusiasmo la prova dei suoi: “È stata una splendida vittoria, di squadra. Volevamo questa vittoria ed è arrivata in maniera netta ed eloquente. Siamo partiti forti, portandoci sul 10-1. Cologne ha avuto inizialmente delle difficoltà nel rientrare in partita. Nel finale della prima frazione di gioco hanno recuperato qualcosa sul gap, con De Angelis che a sette secondi dalla conclusione, ha realizzato la rete del +7, con il parziale di 16-9”.

Non è cambiato il copione nella ripresa, con il Molteno deciso a chiudere ogni discorso: “Assolutamente sì. Siamo partiti subito forte, infilando un parziale di 4-0 con le due doppiette personali di Jacopo Cioni e Tomas De San Roque. La partita ormai era di fatto chiusa. Ma è fondamentale rimarcare come Molteno è rimasto sempre concentrato, arrivando al 47’ anche sul +14 (29-15 ndr). Una grande vittoria per la squadra ed una menzione particolare ad Adam Kralik, che ha effettuato una prova maiuscola. Da domani giriamo pagina e ripartiamo di nuovo, come se nulla fosse accaduto, perché a Cologne, sabato 3 maggio per Gara 2, sarà un’altra partita”.

A fine serata, non sono mancati i ringraziamenti della società H.C. San Giorgio Molteno al pubblico, autentico dodicesimo uomo in campo, e allo staff che ha reso possibile la perfetta organizzazione dell’evento.

Il tabellino dei marcatori per il Molteno racconta una serata di protagonisti: Garroni 8, Redaelli 3, Mella 1, Cioni 2, Bonanomi 3, Kralik 1, Cuzzupè 2, Crippa 2, De Angelis 2, Campestrini 2, San Roque 6, oltre ai contributi di Alfarano, Buccafusca, Marzocchini e Crippa.

Ora testa e cuore alla prossima sfida: la promozione passa anche dal ritorno.