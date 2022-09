Fischio d’inizio sabato 24 settembre alle ore 20

Il ds Somaschini: “Partiamo favoriti e scenderemo in campo per vincere”

MOLTENO – Il Salumificio Riva Molteno andrà in scena contro i veneti del San Vito Marano nel match casalingo del PalaSangiorgio, in programma sabato 24 alle ore 20.

Un match da non sottovalutare, nonostante gli avversari si trovino in coda alla classifica con Arcobaleno Oriago e Vigasio, visto che nello scorso week-end il girone A del campionato di Serie A2 si è dimostrato ancora una volta imprevedibile. Il Salumificio Riva Molteno, dopo la sconfitta sul campo del Palazzolo, non può permettersi altri passi falsi e deve mantenere alta la concentrazione.

“Partiamo favoriti e scenderemo in campo per vincere questa partita. Il Molteno non deve temere nessuno ma, allo stesso tempo, deve rispettare l’avversario che ha di fronte – Commenta il DS Matteo Somaschini -. Bisogna scendere in campo subito convinti dei propri mezzi, determinati, senza concedere spazi agli avversari. I ragazzi lo sanno e sono certo che il Molteno, sabato sera, farà la sua partita d’assalto e di grande attenzione, per portare a casa i due punti. Non dobbiamo guardare troppo la classifica considerato che San Vito, la settimana scorsa, ha fatto spaventare il Malo, rimanendo davanti in partita anche di due reti. Ogni sfida va presa con la massima attenzione e ovviamente aspettiamo anche l’importante sostegno e calore del nostro pubblico”.