Pallamano Molteno, lunedì parte la preparazione in vista della nuova stagione

Il punto col direttore sportivo Matteo Somaschini

“Il mercato è andato bene, abbiamo fatto innesti mirati”

MOLTENO – La formula della Serie A Silver di pallamano è cambiata per la stagione 2025-2026, con un’espansione, in primis, a 24 squadre suddivise in due gironi, secondo quanto stabilito dalla Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH). Preso atto, di seguito, delle rinunce tra le aventi diritto dei club Derthona, Carpi, Bologna United, Faenza, Lanzara e approvata la richiesta di reintegro avanzata dal Girgenti, il Consiglio Federale ha confermato la formula a due gironi composti da 10 squadre ciascuno.

Il Molteno è inserito nel girone A con Belluno, Paese, San Vito Marano, Malo, Palazzolo, Vigasio, Secchia Rubiera, Modena, Verdeazzurro. La stagione regolare terminerà il 2 maggio 2026. Non ci saranno più i playoff promozione e playout retrocessione come nella stagione precedente. Al termine della stagione regolare, la prima classificata di ogni girone verrà promossa in Serie A Gold, mentre le ultime due di ogni girone retrocederanno in Serie B.

Abbiamo sentito il ds Matteo Somaschini per parlare della prossima stagione.

Come avete preso questo cambio di programma per quanto concerne la nuova formula del campionato?

“Del cambio formula per la serie a silver si sapeva già da prima dell’insediamento della nuova governance, ci è spiaciuta la scelta perché credevamo nel progetto di una seconda lega a livello nazionale anche se magari più onerosa rispetto all’attuale. Purtroppo poi con la rinuncia di diverse squadre, la federazione ha fatto due gironi da 10 squadre senza play off, dove la prima salirà direttamente in serie A gold. Sappiamo che comunque il girone A sarà molto impegnativo, troveremo Verdeazzurro e Rubiera (appena retrocessa dalla Gold) più tante altre squadre che non dovremo sottovalutare perché avranno fame di farsi conoscere e dimostrare il loro livello tipo Malo, Palazzolo, Paese, tutti campi molto difficili dove andare a giocare”.

Passando al mercato e alle novità in casa Molteno?

“Il mercato è andato bene, abbiamo fatto innesti mirati secondo la guida del nostro mister Gagliardi, abbiamo rimpiazzato Kralik con un altro ottimo giovane portiere, Mattia Chirivi Grassi, che si è messo in mostra la passata stagione con Lanzara e adesso punta a fare il salto definitivo con noi. Sempre nell’ottica di ragazzo giovane ma con grandi aspettative su di lui, è arrivato Nicholas Trost dal Campus Italia, anche lui con molta fame di volersi mettere in mostra. Quindi oltre i vari confermati Campestrini, De Angelis, Cioni e Alfarano credo abbiamo una squadra di tutto rispetto per poter far bene insieme ai nostri ragazzi di Molteno che ora hanno l’esperienza per affrontare un campionato di grande richiamo”.

Ci saranno altre novità in casa Molteno?

“Il mercato è sempre aperto, siamo vigili e se magari capiterà qualche occasione che possa fare al caso nostro ci faremo trovare pronti”.

Il programma di inizio stagione e campionato come si svilupperà?

“La preparazione visto il calendario è slittata come inizio al 25 agosto. Dopo le prime due settimane di preparazione, il 6 settembre ci sarà la seconda edizione del torneo di Molteno, un quadrangolare con Romagna Malo e Palazzolo. Il 13 settembre andremo a Imola per un quadrangolare con Romagna Camerano e Malo. Il 28 settembre probabilmente andremo a Parma a fare un triangolare ancora in fase di definizione ed il 3 ottobre faremo un’amichevole a Cassano Magnago squadra di serie a Gold”.

Obbiettivi per questa stagione 2025-26?

“L’obbiettivo è fare meglio dello scorso anno e credo ci siano tutte le possibilità per farlo, ma sarà sempre il campo a dire la verità. Invito tutti i nostri tifosi a stare vicini ai ragazzi perché ne hanno sempre bisogno del loro sostegno e sono sicuro faremo grandi cose. Ringrazio anche tutti i nostri sponsor, in primis il Salumificio Fratelli Riva, che come ogni anno stanno vicini alla squadra e alla società permettendoci di poter portare il nome di Molteno in giro per tutta Italia, ormai conosciuta e rispettata da tutte le altre realtà italiane. Forza Molteno e venite al palazzetto sabato 6 settembre al nostro quadrangolare”.