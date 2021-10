Pallamano. Molteno ospita Cassano per il derby lombardo di serie A2

La sfida sabato sera (ore 20) al PalaSangiorgio

Il tecnico: “Ci siamo preparati soprattutto sul piano psicologico”

MOLTENO – Il Salumificio Riva Molteno scenderà in campo sabato sera al PalaSangiorgio (ore 20) per affrontare, nel derby lombardo, il team varesino del Cassano Magnago, nel match valido per la sesta giornata di andata del campionato di Serie A2 di pallamano.

La squadra varesina arriva dalla prima vittoria lo scorso week end contro il Parma, mentre i ragazzi del tecnico Branko Dumnic, sino ad ora hanno infilato una serie di cinque vittorie consecutive. Il derby è sempre una partita molto sentita da entrambe le formazioni. Quindi il Salumificio Riva Molteno non dovrà sottovalutare il giovane ma ambizioso team del Cassano Magnago, che in fase offensiva riesce a mettere in difficoltà qualsiasi formazione. Il Salumificio Riva Molteno ad oggi vanta il miglior attacco del campionato con 167 reti all’attivo e la terza miglior difesa con 116 reti incassate, contro le 108 dell’Arcom e le 114 del Torri.

“Loro avranno sicuramente il morale alto, ma non dobbiamo preoccuparci tanto del Cassano, quanto piuttosto concentrarci molto su noi stessi – ha detto il mister -. Noi giochiamo in casa e siamo al comando del campionato. Questo significa che la squadra sta disputando un ottimo campionato, siamo sicuramente favoriti per la sfida di sabato, ma abbiamo grande rispetto del Cassano come di tutti gli altri avversari”.

Il Molteno si è preparato meticolosamente per questa sfida: “Soprattutto sul piano psicologico. Nel senso che abbiamo visto la partita contro San Vito e analizzato molti aspetti che hanno caratterizzato la sfida. La squadra ha peccato sotto l’aspetto della concentrazione. Questo non deve succedere. Ne abbiamo parlato molto e voglio, già da sabato, una pronta risposta dai ragazzi. E’ importante, contro Cassano, l’approccio alla partita, la determinazione con la quale scenderemo in campo e la continuità che dovremo dare al nostro gioco ed alla nostra compattezza nei vari reparti”.