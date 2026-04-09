Pallamano. Molteno ospita il Secchia Rubiera: sfida per la vetta del Girone A di Serie A Silver

Sabato 11 aprile, i brianzoli imbattuti puntano a consolidare la leadership contro la seconda forza del campionato

Il coach: “Una partita che per valori tecnici vale come una finalissima”

MOLTENO – Sarà un vero e proprio scontro diretto quello che attende l’HC San Giorgio Salumificio Riva Molteno, sabato 11 aprile alle 20, quando i brianzoli ospiteranno il Secchia Rubiera in una sfida decisiva per la vetta del Girone A di Serie A Silver.

Con 27 punti in classifica, Molteno è l’unica formazione ancora imbattuta nei due raggruppamenti della seconda divisione nazionale, davanti ai reggiani (25) e al Verdeazzurro Sassari (24). Il Secchia Rubiera è l’unica squadra contro cui il Molteno non ha ancora vinto in questa stagione, dopo il pareggio per 32-32 nella gara d’andata.

Tra i protagonisti emiliani, spicca lo spagnolo Raúl Jover Muñoz, miglior marcatore del Secchia con 97 reti finora, affiancato da Luca Oleari e Mateo Augusto Drudi, che misero a segno 14 reti in due nella sfida di andata. Il ruolino di marcia dei reggiani conta 12 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta (39-33 a Palazzolo alla terza giornata).

Stagione quasi perfetta invece per i padroni di casa, guidati da coach Danilo Gagliardi Junior, con il miglior attacco del Girone A (35,28 reti segnate di media a partita) e la miglior difesa (24,85 reti subite di media).

“Una vittoria contro il Secchia Rubiera ci permetterebbe di fare un passo importantissimo verso la promozione in Serie A Gold – commenta coach Gagliardi Junior -. Una partita che per valori tecnici vale come una finalissima. Sappiamo che ci attende un impegno molto difficile, perché loro sono la seconda forza del campionato e hanno valori individuali altissimi da schierare in campo. Basti pensare a un giocatore come Muñoz, tra i migliori attaccanti di tutto il campionato. Il Secchia Rubiera è una squadra di prim’ordine e conosciamo bene le insidie che ci attendono. Detto ciò, siamo anche consapevoli della nostra forza e delle qualità che abbiamo. Vogliamo continuare il nostro percorso, daremo tutto per vincere e continuare a sognare”.

Le altre gare della quindicesima giornata vedranno confronti tra Paese vs Sassari, Modena vs Belluno, Palazzolo vs Vigasio e Malo vs San Vito Marano.

Classifica Girone A Serie A Silver: