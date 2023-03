Pallamano, Molteno ospita tre giorni di sfide della Youth League

Fine settimana di pallamano al PalaSangiorgio di Molteno

In campo le Under 20 da mezza Italia per il campionato della Youth League

MOLTENO – Importante appuntamento per la pallamano giovanile il 3,4 e 5 marzo, con il palazzetto del PalaSangiorgio di Molteno, che ospiterà gli incontri validi per il campionato Under 20 maschile Youth League.

Dodici le formazioni coinvolte dei gironi A e B (nord e centro Italia), tra queste la squadra del Campus Italia, formazione federale costituita da promettenti giovani che hanno scelto di vivere e studiare presso il Campus di Chieti, dove si allenano nella Casa della Pallamano, struttura gestita della F.I.G.H.

Una tre giorni importante e ricca di partite, da venerdì a domenica, ovviamente con la presenza anche della formazione moltenese del Salumificio Riva Molteno.

Questa sera ( giovedi 2 marzo ) il Salumificio Riva Molteno ospiterà in amichevole la squadra federale del Campus Italia, prima dell’ inizio del torneo, dove la squadra moltenese scenderà in campo venerdì alle 12.15 contro il Mezzocorona.

La prima giornata offrirà le sfide tra Campus Italia – Leno (ore 14), Pressano – Ferrarin (ore 15.45), Romagna – Cologne (17.30), Merano – Cassano Magnago (19.15) e Palazzolo – Mondo Sport Belluno (ore 21).

Tutto pronto quindi a Molteno per l’importante torneo nazionale, rimarcando che sarà attivo anche il canale You Tube H.C. Molteno Channel, per seguire tutte le partite in diretta.