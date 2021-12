Pallamano Molteno. Prima sconfitta stagionale per la squadra di Serie B

Il Salumificio Riva superato in casa dal Cassano Magnago

I lecchesi sbagliano troppo e vanificano la reazione avuta nel secondo tempo

MOLTENO – Prima sconfitta stagionale per i ragazzi della seconda squadra del Salumificio Riva Molteno nel campionato di Serie B, con il team moltenese sconfitto in casa con il punteggio di 28-32 dal Cassano Magnago, nel match valido per la quinta giornata di andata. Sin dall’inizio le squadre si equivalgono, il Molteno riesce a recuperare alcune palle in difesa ma non è altrettanto lucido in fase offensiva, consentendo al Cassano di rimanere sempre in partita. A tre minuti dalla fine del primo tempo, il Cassano riesce a creare quel gap di differenza, e causa anche alcuni errori dei locali, gli ospiti chiudono il primo tempo in vantaggio 11-15.

Il Salumificio Riva Molteno parte forte nel secondo tempo, accorciando sino al -2. Il Cassano, con buone giocate, riesce ancora a superare la difesa di casa pur con un giocatore in meno. La squadra oro nero sbaglia troppo e il Cassano si riporta sul +6 a quindici minuti dalla fine. La squadra moltenese reagisce bene, ma non riesce ad accorciare le distanze oltre il -3 ad un minuto dalla fine.

Prossima partita nuovamente al PalaSangiorgio domenica 19 dicembre contro Tortona alle ore 18.

Salumificio Riva Molteno: Sala S. (2), Anhoukhoun R., Malacarne A., Colombo L. (8), Cesana N., Crippa R.(4), Sangiorgio S. (3)., Taribello G., Colombo MV., Crippa T., Tagni D. (3), Pizzala N., Magni S. (6)., Redaelli M. (2), Limonta A. (1), Rigamonti N.