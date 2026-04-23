Pallamano Molteno promosso in Serie A Gold, sabato sfida al San Vito Marano

La formazione brianzola ha conquistato la matematica promozione in Serie A Gold grazie al successo per 36-38 sul campo di Sassari, arrivato nella sedicesima giornata, con due turni di anticipo sulla fine del campionato. Un risultato che corona una stagione di alto livello per la squadra allenata da coach Danilo Gagliardi Junior, attualmente in testa al Girone A di Serie A Silver con 31 punti, davanti a Secchia Rubiera con 27 e Verdeazzurro Sassari con 26.

Per il Molteno si tratta della quarta promozione nella massima serie nazionale, dopo quelle ottenute nelle stagioni 1983/84, 2016/17 e 2019/20. Un percorso fin qui impeccabile, con un bilancio di quindici vittorie e un solo pareggio, senza sconfitte.

L’obiettivo ora è chiudere il campionato da imbattuti. Dopo la gara interna contro il San Vito Marano, già retrocesso in Serie B, il calendario prevede l’ultima sfida in casa del Vigasio, attualmente quinta forza del girone.

“Il finale di stagione ci vedrà affrontare prima il San Vito Marano e poi il Vigasio – afferma coach Danilo Gagliardi Junior –. Siamo felicissimi per aver conquistato la promozione matematica in Serie A Gold, ma siamo ambiziosi e non dobbiamo abbassare la concentrazione in queste ultime due partite. Vogliamo chiudere la stagione da imbattuti, quindi servirà il giusto atteggiamento in campo. Mi aspetto un Molteno carico e voglioso di regalare un’altra gioia ai nostri magnifici tifosi, che non ci hanno mai fatto mancare il loro supporto”.

Nel programma del weekend anche le sfide Pantarei Modena-Verdeazzurro Sassari, Secchia Rubiera-Belluno, Malo-Palazzolo e Paese-Vigasio.