Vittoria casalinga per la formazione di Serie B

Il Salumificio Riva controlla il match per tutti i sessanta minuti

MOLTENO – Partiamo subito dal risultato. Molteno batte Città Giardino Torino 42-16. Vittoria casalinga per la seconda squadra della compagine moltenese del Salumificio Riva, nel campionato di Serie B, con la formazione di coach Esteban Alonso che controlla il match per tutti i sessanta minuti, dominando in ogni reparto e in ogni situazione tattica. Ottima la partenza dei locali, curando nei mini dettagli la fase difensiva. In attacco si trovano gli spazi giusti, anche se in alcuni momenti, il Molteno non riesce a concretizzare al meglio le varie situazioni, per la fretta di andare al tiro. Il primo tempo si conclude comunque sul punteggio di 20-10.

Il secondo tempo inizia ancora meglio per il Molteno, con Nicoló Rigamonti che con le sue parate spinge ancora di più la squadra ad allungare e fare la differenza. Il tecnico Alonso fa giocare tutti i giocatori della rosa, facendo entrare in campo anche alcuni ragazzi dell’Under 17. Grande approccio di tutti. Prossima partita, il recupero contro l’Exes a Cavour (Torino) sabato 19 marzo.

Salumificio Riva Molteno: Colombo M., Rigamonti N., Colombo L., Redaelli L., Sangiorgio S., Sala S., Crippa R., Bonanomi R., Limonta A., Magni S., Taribello G., Tagni S., Redaelli M., Crippa T., Pizzala N.