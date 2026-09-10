Pallamano, Molteno pronto al debutto in serie A Gold

Trasferta a Merano contro i Black Devils Meran Alperia

Il coach: “Iniziamo con la consapevolezza che tutte le partite saranno come una finale per noi”

MOLTENO – Debutta sabato 12 settembre alle 19 l’HC San Giorgio Salumificio Riva Molteno nel nuovo campionato di Serie A Gold. Il club brianzolo manca dalla massima categoria dalla stagione 2019/2020 e l’obiettivo dichiarato per quest’annata sportiva è ottenere per la prima volta la salvezza.

Gli oronero allenati da coach Danilo Gagliardi Junior saranno ospiti per la prima giornata in casa dei Black Devils Meran Alperia, formazione storica del movimento altoatesino. Nell’ultima stagione in Serie A Gold i meranesi non hanno brillato, avendo chiuso il campionato al penultimo posto ed essendosi salvati attraverso i playout vinti per due gare a uno contro i cugini del Bressanone.

Passando al Molteno, coach Gagliardi Junior dovrà fare a meno del capitano Davide Campestrini, operato mercoledì 2 settembre a Sesto San Giovanni per l’infortunio alla mano (frattura) occorso durante il Memorial Tacca di Cassano Magnago.

“Iniziamo con la consapevolezza che tutte le partite saranno come una finale per noi – afferma coach Gagliardi Junior -. Non dovremo fare calcoli e pensare settimana dopo settimana. Nel corso del campionato potremmo incappare in brutte prestazioni, ma anche in grandi vittorie; l’importante sarà resettare subito dopo ogni risultato e saper ripartire con lo spirito giusto. A Merano mi aspetto una partita difficile, ma sono ottimista e credo che potremo dire la nostra”.

Il ds Matteo Somaschini ha completato il nuovo roster con quattro nuovi innesti: Adán Armando Martínez Calzado (portiere), Cauê Silva Martins de Souza, Simone Giambartolomei e Octave Touvrey (terzini).

“Sono molto soddisfatto del mercato, perché abbiamo un organico completo e assortito molto bene – rilancia Gagliardi -. I nuovi giocatori si sono integrati molto bene nel gruppo e la preseason ci ha dato delle buone indicazioni, nonostante l’infortunio di Campestrini al Memorial Tacca e qualche acciacco. In ogni caso, siamo pronti per cominciare questa avvincente avventura in Serie A Gold”.

Questi gli incontri della prima giornata: Macagni Cingoli vs Trieste, Junior Fasano vs Olrando Haenna, Bozen Loacker Volksbank vs Conversano, Metelli Cologne vs Publiesse Chiaravalle, Proger Cassano Magnago (campione d’Italia in carica) vs Pressano e Teamnetwork Albatro Siracusa vs Raimond Sassari (recupero del 30 settembre).