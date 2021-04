Sabato sera la sfida tra Molteno e Cassano Magnago, derby lombardo della pallamano

La partita sarà trasmessa in diretta streaming. Coach Onelli: “Per noi sarà l’ultimo appello”

MOLTENO – In programma sabato il derby lombardo contro il team varesino del Cassano Magnago. Si gioca per la decima giornata di ritorno, con Molteno che cercherà di sfruttare al meglio il fattore campo. Il Cassano arriva da un’amara sconfitta contro il Fondi.

Ecco le parole del tecnico Onelli : “La gara di sabato sarà probabilmente l’ultimo appello per noi: come lo saranno tutte le altre gare. Abbiamo ripreso a lavorare come abbiamo sempre fatto, e siamo molto concentrati e determinati. La sconfitta di Fasano ha lasciato molta rabbia addosso a tutti. Ma sono certo che tutta questa situazione si trasformerà, sabato, in energia positiva. Sarà una partita difficile. E poi è un derby”.

“Cassano – aggiunge – è una squadra ricca di giovani talenti affiancati da giocatori esperti, molto ben allenata e che con ragazzi che giocano insieme da tanti anni. Molteno nelle sfide casalinghe ha sempre giocato bene, mettendo in difficoltà tutte le squadre che sono arrivate a giocare al Pala Sangiorgio. Confido sulla nostra fame di vittoria. Sono convinto, che sabato, le motivazioni potranno fare la differenza. Il Molteno non si dà per vinto. Non facciamo conti particolari. La squadra è sempre sul pezzo – conclude coach Salvatore Onelli – e sicuramente i ragazzi disputeranno una grande partita”.

La partita verrà trasmessa in diretta streaming sabato sera alle ore 20 sulla piattaforma di Eleven Sport.