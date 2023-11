Pallamano. Molteno si prepara per la sfida con Sassari

Si gioca sabato, ore 16, al PalaSangiorgio

Capitan Riva: “La Verdeazzurro Sassari fa del gioco in velocità la sua caratteristica principale. Dovremmo essere bravi a contenerla”

MOLTENO – La vittoria esterna in terra siciliana, ha dato sicuramente ulteriore convinzione al team moltenese guidato dal tecnico Dumnic. Un successo che ha proiettato il Salumificio Riva Molteno in sesta posizione in classifica del campionato di Serie A Silver di pallamano, subito davanti al Verdeazzurro Sassari, compagine che si trova ad un solo punto dalla formazione oro nero.

Si giocherà sabato 18 Novembre al PalaSangiorgio di Molteno alle ore 16, per la settima giornata di andata. La squadra lecchese, nelle tre sfide casalinghe disputate, ha ottenuto due vittorie, perdendo solo con Camerano, attualmente al comando insieme al San Lazzaro Bologna.

Il capitano della squadra moltenese, commenta cosi la prossima sfida, analizzando anche questa prima parte di stagione.

“Sono contento, perché stiamo migliorando di partita in partita. L’ inizio è stato complicato, ma nelle ultime due partite siamo stati bravi a reagire e a portare a casa le ultime due vittorie, contro Palermo in casa e nel difficile campo di Enna. Abbiamo ancora tanto da lavorare per limitare le nostre lacune, ma siamo sulla strada giusta”.

Per Riva non c’è nessuna squadra che primeggia sulle altre: “Tutte hanno dimostrato di poter far risultato contro chiunque. Probabilmente le due squadre al momento più in forma sono il San Lazzaro e il Camerano, che stanno comandando la classifica ma, come dicevo, è comunque difficile pronosticare qualsiasi risultato in un campionato cosi equilibrato”.

In rifetimento alla gara con Sassari, Riva dichiara: “Affrontiamo in casa il Verdeazzurro Sassari, squadra che fa del gioco in velocità la sua caratteristica principale e quindi dovremmo essere bravi a prepararci per contenere questa loro caratteristica. Al loro capocannoniere Bianco, autore fin qui di 43 reti, hanno aggiunto nell’ultima giornata di campionato Bendini che, nel suo esordio stagionale, è stato autore di ben 9 goal. Non sarà una partita semplice – conclude Samuele Riva – e dovremmo essere bravi a proseguire quello di buono fatto con Enna e per far rispettare il fattore campo”.