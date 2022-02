Dopo un lungo stop delle gare, riprende il campionato di pallamano

Il Molteno si prepara alla partita contro l’Arcobaleno Oriago

MOLTENO – Dopo una lunga pausa, dove l’ultima partita giocata è stata il 18 dicembre contro la squadra veneta del Vigasio, finalmente anche per la squadra lecchese del Salumificio Riva Molteno è giunto il momento di tornare in campo e riprendere il cammino che iniziera’ sabato sera 5 febbraio al PalaSangiorgio contro la squadra dell’Arcobaleno Oriago.

A dire il vero, si giocherà per la terza giornata di ritorno in quanto il Salumificio Riva dovrà recuperare due partite, mercoledì 9 febbraio alle ore 21 sempre al PalaSangiorgio con il Metelli Cologne e domenica 20 febbraio alle ore 17 a Ferrara contro la Giara Assicurazioni.

Ma torniamo al match di sabato sera contro l’ostica formazione dell’Arcobaleno Oriago,

squadra che all’andata ha dato del filo da torcere ai giocatori moltenesi e che ha pareggiato l’ultima partita giocata contro la seconda formazione del campionato, l’Arcom di Camisano Vicentino.

La squadra moltenese del tecnico montenegrino Branko Dumnic si è allenata intensamente, per farsi trovare pronta al ritorno in campo davanti al proprio pubblico e per poter iniziare al meglio il girone di ritorno, dove porterà le prime due formazioni di ogni girone alla Final Six di Chieti.

Il DS moltenese Matteo Somaschini presenta la partita di sabato e racconta il lungo periodo dopo l’ultima partita giocata lo scorso dicembre: “Purtroppo era una situazione che andava messa in preventivo per l’emergenza sanitaria, che ha colpito anche altre squadre nel nostro girone. È stato un periodo dove i ragazzi non si sono mai fermati, pur rispettando tutti i protocolli, ma abbiamo dovuto rinunciare anche a tutte le amichevoli in programma. Proprio per questo sabato occorrerà entrare subito con la mentalità giusta e trovare il ritmo partita, non sottovalutando assolutamente la squadra veneta dell’Arcobaleno. Il tecnico Dumnic ha avuto modo comunque di recuperare tutti gli infortunati ed inserire nel gruppo nuovi promettenti giovani moltenesi del nostro vivaio”.

Parere positivo sul nuovo tecnico Branko Dumnic: “La forza del nostro tecnico è che riesce sempre a tenere alta la concentrazione. Ogni partita, Dumnic, la considera una partita fondamentale. Questo spirito riesce a trasmetterlo anche ai nostri ragazzi. Per questo mi aspetto anche sabato sera un Molteno determinato. Anche perché giochiamo in casa, e quindi vogliamo regalare la vittoria ai nostri tifosi – conclude Somaschini – ma nello stesso tempo perché non possiamo perdere la scia delle formazioni di alta classifica”.