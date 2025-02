Pallamano. Molteno trionfa nel derby lombardo contro il Cologne

Il direttore sportivo Matteo Somaschini ha elogiato la prestazione della squadra: “Siamo stati devastanti”

COLOGNE – Il Salumificio Riva Molteno conquista una vittoria fondamentale nella settima giornata di ritorno del campionato nazionale di Serie A Silver di pallamano, imponendosi con un 33-37 nel derby lombardo contro il Metelli Cologne. Una prova di forza e determinazione per la formazione lecchese, che si avvicina sempre di più all’obiettivo stagionale dei playoff.

La squadra di coach Danilo Gagliardi ha dominato la partita fin dalle prime battute, dimostrando compattezza difensiva e grande incisività in attacco. Nonostante il calore del pubblico di casa e la spinta dell’ex moltenese Marko Knezevic, il Cologne non è mai riuscito a portarsi in vantaggio nel corso della gara. L’avvio è stato subito favorevole agli ospiti, con De San Roque che ha siglato una doppietta al 4’ portando il Molteno sul +2. I padroni di casa hanno provato a restare in scia, trovando il pari sul 7-7 all’11’, ma il Molteno ha piazzato un primo strappo decisivo con un break di 0-3.

L’attacco dei bresciani ha faticato a trovare soluzioni contro la solida difesa moltenese, permettendo agli ospiti di allungare ulteriormente. Sul punteggio di 11-12, il Molteno ha piazzato un micidiale parziale di 5-0 con le reti di De San Roque, Bonanomi, Garroni e Redaelli, chiudendo il primo tempo sul 13-21. Nella ripresa, la squadra lecchese ha amministrato il vantaggio, toccando anche il massimo scarto di +11 (16-27), prima di chiudere la sfida con il definitivo 33-37.

Grande protagonista della serata è stato Tomas De San Roque, autore di nove reti, mentre tra i pali Adam Kralik ha offerto una prestazione straordinaria, meritandosi il titolo di MVP del match. Grazie a questa vittoria, il Salumificio Riva Molteno consolida il secondo posto in classifica e si complimenta con la Pallamano Trieste 1970 per la promozione in Serie A Gold.

Soddisfatto nel post-partita il direttore sportivo Matteo Somaschini, che ha elogiato la prestazione della squadra: “Siamo stati devastanti. Una prova incredibile dei ragazzi, soprattutto nel primo tempo, dove siamo stati impeccabili sia in fase difensiva che offensiva. Complimenti alla squadra per questa prestazione superlativa”.

Ora il campionato si ferma per due settimane a causa della Coppa Italia, concedendo alla squadra lecchese un meritato riposo dopo la sesta vittoria consecutiva. Il prossimo appuntamento sarà sabato 8 marzo, quando il Molteno affronterà il Verdeazzurro Sassari al Palasangiorgio.