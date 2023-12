Pallamano. Molteno vince a Teramo contro i Lions

Il Salumificio Riva Molteno chiude il 2023 ed il girone di andata del campionato di serie A Silver, con una vittoria

TERAMO – Finale di partita con il risultato di 25-29 (p.t. 14-13) per il Salumificio Riva Molteno che si impone sul campo del Lions Teramo. Pronostico rispettato nell’ultima partita del girone di andata del campionato di Serie A Silver di pallamano. Tuttavia, è solo nella seconda frazione che la squadra moltenese ha fatto la differenza, conquistando due punti importanti per la propria classifica. Nota di merito al solito Bernachea, autore di ben dodici reti.

Il fanalino di coda del Teramo nei primi trenta minuti ha messo in campo tanta determinazione, riuscendo anche ad avere due reti di vantaggio nei primi minuti di gara. Primo vantaggio Molteno sul 4-5, con il team lecchese, che mantiene sempre una rete di vantaggio. Sul 9-9 gli abruzzesi trovano un break di 3-0, ma il Salumificio Riva Molteno, riesce a rientrare in partita, anche se la prima frazione si conclude sul 14-13 per il Teramo. Nella ripresa i locali si portano nuovamente sul +2, ma è pronta la reazione del team oro-nero che infila un parziale utile per archiviare la sfida, trovando anche il massimo di vantaggio di cinque reti (20-25). Partita che si conclude 25-29. La squadra del tecnico Branko Dumnic, dopo un difficile inizio di campionato, ed un girone di andata costellato da numerosi infortuni, chiude al sesto posto nella classifica generale, a soli tre punti dalla seconda posizione, certamente con ottime prospettive per il girone di ritorno. Importante sottolineare che nelle ultime sette sfide, il Molteno ha conquistato cinque vittorie, un pareggio ed una sola sconfitta.

Sentiamo ora le parole del dirigente Gianni Breda nel post partita a Teramo:

“Partita purtroppo iniziata male, con una difesa troppo aperta e poco aggressiva e con qualche situazione di gioco nei reparti un po’ confusa. Un insieme di cose che hanno permesso a Teramo di andare negli spogliatoi in vantaggio. Nel secondo tempo siamo entrati decisamente meglio in campo, ed in attacco siamo stati molto più incisivi, ed attenti in fase difensiva. Ottima prestazione di Tomas Bernachea con ben 12 reti e del portiere Randes che ha parato tre rigori. Molto bene anche Garroni. Purtroppo non è stata una partita perfetta – conclude Breda – ma siamo scesi in Abruzzo con una formazione altamente rimaneggiata e per di più sono usciti, per infortuni, Colombo e Campestrini. Abbiamo fatto molta fatica, ma abbiamo portato a casa un importante vittoria per chiudere bene il girone di andata. Ora meritato riposo ai ragazzi, per riparire a gennaio con la squadra al completo”.

TABELLINO:

Salumificio Riva Molteno: Garroni 6, Pizzala, Bonanomi 1, Colombo 2, Cuzzupè, Bernachea 12, Riva, Crippa 3, De Angelis 2, Beretta, Campestrini 3, Randes.