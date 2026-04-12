Pallamano. Molteno vince il big match contro Secchia Rubiera

Al Pala SanGiorgio finisce 28 a 26 per i ragazzi di coach Danilo Gagliardi Junior

MOLTENO – Molteno si prende il big match promozione del Girone A di Serie A Silver del campionato di pallamano e difende la vetta in solitaria. L’HC San Giorgio Salumificio Riva, guidato da coach Danilo Gagliardi Junior, supera il Secchia Rubiera 28-26 al termine di una sfida equilibrata e ad alta intensità, proseguendo una stagione fin qui quasi impeccabile: quattordici vittorie e un pareggio in quindici partite.

Il successo consente agli oronero di salire a 29 punti, mantenendo tre lunghezze di vantaggio sul Verdeazzurro Sassari, vittorioso 27-41 sul campo di Paese, e quattro sullo stesso Rubiera. A tre giornate dalla conclusione del campionato, resta invariata la posta in palio: solo la prima classificata conquisterà la promozione in Serie A Gold.

Nel confronto disputato ieri, sabato, l’equilibrio emerge fin dalle prime battute. Il Molteno prova a prendere il largo con Alessandro De Angelis, portandosi sul 6-3, ma il Secchia Rubiera reagisce prontamente, accorciando con Raúl Jover Muñoz fino al 7-6. Gli ospiti trovano poi il sorpasso grazie al break firmato da Andrea Strozzi e Francesco Errico (8-11). La risposta dei padroni di casa non si fa attendere: Tommaso Crippa riavvicina i suoi, seguiti dalle reti di Leonardo Colombo, del capitano Davide Campestrini e di Gioele Mella, fino al 15-15 con cui si chiude il primo tempo.

Nella ripresa Nicholas Trost e Jacopo Cioni riportano avanti il Molteno, ma Luca Oleari ristabilisce la parità sul 18-18. La gara resta punto a punto, con continui capovolgimenti di fronte, fino al 25-25 ancora firmato De Angelis. Nel finale il San Giorgio alza il ritmo: De Angelis, supportato da Leonardo Colombo, sigla il 27-26 a 30 secondi dalla sirena. Il tentativo di reazione del Rubiera si infrange sul contropiede conclusivo di Trost, che chiude i conti sul 28-26.

“Una partita combattuta ad armi pari tra due squadre capaci di esprimere una pallamano di categoria superiore – le parole del direttore sportivo Matteo Somaschini – Siamo riusciti a chiuderla nel finale grazie a Trost, autore di una prestazione sontuosa, come anche De Angelis. Si è visto grande equilibrio in campo e loro hanno dimostrato di essere una squadra con ottime individualità”.

Vista l’importanza della sfida, il Molteno ha inserito tra i pali Javier Anzaldo, già noto nel panorama italiano per le esperienze con Cingoli e Camerano, tesserato per l’occasione per sopperire all’assenza dell’infortunato Mattia Chirivì e affiancare Emiliano Alfarano.

“Grazie ad Anzaldo per la disponibilità e per la prestazione che ci ha garantito con un intervento decisivo sul 27-26 – rilancia -. Complimenti a tutti, ma dobbiamo mantenere ancora alta la concentrazione, perché il campionato non è finito e ora ci attende l’insidiosa e lunga trasferta di Sassari di sabato 18 aprile. Avremo la possibilità di chiudere matematicamente la pratica promozione, non sono dunque ammesse distrazioni”.

Negli altri incontri della quindicesima giornata: Modena-Belluno 30-32, Palazzolo-Vigasio 25-21 e Malo-San Vito Marano 39-29.

TABELLINO

SALUMIFICIO RIVA 28

SECCHIA RUBIERA 26

NOTE – Parziale primo tempo 15-15.

SALUMIFICIO RIVA: Alfarano, Mera Llumitax, Trost 6, Redaelli, S.Colombo, Mella 1, Cioni 2, Bonanomi 1, Riva 1, Tagni, L.Colombo 2, R.Crippa 1, De Angelis 10, Campestrini 1, T.Crippa 3, Ansaldo. All.: Gagliardi Junior

SECCHIA RUBIERA: Riva, Drudi 2, Errico 4, Oleari 3, Baccarani, Bartoli 1, Guerzoni, Hila, Manzini, Strozzi 6, Bandini, Canelli, Jover Muñoz 6, Venanzi, D’Agata, Soria 4. All.: Corradini

Arbitri: Schiavone, Bocchieri

La classifica: Salumificio Riva Molteno 29, Verdeazzurro 26, Secchia Rubiera 25, Palazzolo 16, Malo 14, Vigasio 13, Belluno 11, Paese 8, Pantarei Modena 7, San Vito Marano 1.