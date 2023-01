Pallamano. Netta vittoria per il Molteno nella difficile trasferta di Malo

Il Salumificio Riva a un punto dal terzo posto in classifica

“Siamo sulla strada giusta, rimaniamo concentrati su questa linea che ci sta portando belle soddisfazioni”

MOLTENO – Archiviata la sosta natalizia, il roster del Salumificio Riva Molteno si era messo subito al lavoro per preparare al meglio la sfida del campionato nazionale di Serie A2 di pallamano. Il calendario, infatti, proponeva gli incontri della seconda giornata di ritorno con il team di mister Branko Dumnic impegnato nella difficile trasferta vicentina di Malo. Un turno (considerato i risultati emersi in questa giornata) che in qualche modo proietta la squadra di Dumnic a un solo punto dal terzo posto. Una situazione che si è creata grazie all’importante successo conquistato da parte del Molteno sul campo del Malo.

Moltenesi che vincono meritatamente contro la squadra vicentina, con il risultato finale di 26-34 (primo tempo 13-15). Un primo tempo molto equilibrato, con gli ospiti che, attorno al 14′, trovato un break di due punti, vantaggio che manterranno al termine dei primi trenta minuti.

“Diciamo che nel primo tempo sono stati commessi molti errori soprattutto in fase conclusiva, causa di decisioni troppo affrettate nel cercare la rete, ed anche qualche palla persa, con alcune disattenzioni. Grazie anche ad una buona difesa – ci spiega il ds Matteo Somaschini – abbiamo mantenuto due reti di vantaggio”.

La squadra di Dumnic ritorna in campo più che motivata, realizzando subito due reti con Garroni e Redaelli. I locali provano a rientrare in partita, rimanendo però sempre a 2-3 reti dal team lecchese. Il Salumificio Riva Molteno, sul 19-23, infila un altro break importante (1-5), chiudendo così la partita. Da registrare l’ottima prestazione di Marko Vidovic, con dieci reti realizzate.

“Nel secondo tempo il Molteno ha giocato con grande attenzione, sbagliando molto poco. Gli importanti rientri di Lorenzo Galizia, Giacomo Redaelli e Gioele Mella, ci hanno dato maggior compattezza nei reparti ed una maggiore convinzione nei nostri mezzi. Ora siamo sulla strada giusta – conclude Somaschini – rimaniamo concentrati su questa linea che ci sta portando belle soddisfazioni”.

Salumificio Riva Molteno: Donadello, Garroni 7, G. Redaelli 4, Galizia 1, Mella, Bonanomi 4, D’Aguanno, Vidovic 10, Tagni 3, Riva, De Angelis 3, M.Redaelli, Campestrini 2, L. Redaelli, Randes.