Pallamano. Nuova vittoria del Molteno contro Dossobuono

Il Salumificio Riva dà continuità alla classifica

Prossima importante sfida sul campo del Cologne

MOLTENO – Fattore campo rispettato, battuto il Dossobuono. Dimenticare il pareggio della sfida di andata, ma soprattutto, dare continuità alla classifica, considerato che il campionato sta entrando nella parte finale, e delicata, della stagione.

Sabato sera al Pala Sangiorgio, nel match valido per la settima giornata di ritorno del campionato nazionale di Serie A2 di pallamano, il Molteno è sceso in campo per giocare la sua partita, senza pensare minimamente alla gara di andata, vincendo nettamente il match contro Dossobuono con il risultato finale di 33-23 (primo tempo 17-10).

Un primo tempo dove la formazione ospite ha tenuto molto bene il campo fino al quindicesimo minuto, con il Salumificio Riva Molteno sempre davanti di due segnature, ma con Dossobuono reattivo e mai domo. La svolta del match sull’8-6. Il Molteno infila un break di cinque reti (13-6) grazie alle reti realizzate da Vidovic, Tagni, De Angelis e la doppietta di Niccolò Garroni. Il divario rimane immutato fino alla conclusione dei primi trenta minuti.

“Non è stata la partita che abbiamo disputato all’andata, con il Molteno che si era presentato per quella sfida con molte assenze. La squadra al completo ha dimostrato il suo collettivo ed il suo potenziale – ha detto il ds Matteo Somaschini -. In questa prima frazione il nostro portiere Donadello ha effettuato alcuni interventi decisamente importanti. Poi abbiamo preso quel break che ci ha dato maggiore sicurezza”.

Nel secondo tempo, i padroni di casa, scendono in campo ancora più motivati trovando anche un massimo vantaggio sul +13 (27-14) al ventesimo minuto. Il Salumificio Riva Molteno porta a casa altri due punti importanti per la sua classifica e la sesta vittoria nel girone di ritorno.

“Abbiamo gestito molto bene la partita. Sempre a noi il controllo del match, con gli ospiti che non sono riusciti ad impensierirci, se non per i minuti iniziali. Questo va dato merito al gruppo che ha mantenuto sempre alta la concentrazione. Il tecnico Dumnic ha fatto giocare tutti i ragazzi e si è rivisto in campo anche un ottimo Leonardo Colombo, rientrato da un lungo infortunio ed il duo Lorenzo e Manuel Redaelli che sono ritornati entrambi al gol. La partita è andata sul binario che volevamo. Da domani penseremo alla prossima importante sfida sul campo del Cologne”.

Salumificio Riva Molteno: Donadello, Garroni 2, G. Redaelli 3, Mella 3, Bonanomi 3, D’Aguanno, Vidovic 3, Tagni 2, Colombo 6, Riva, De Angelis 4, Beretta, M. Redaelli 1, Campestrini 5, L. Redaelli 1, Randes.