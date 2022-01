Pallamano. Nuovo rinvio per Molteno, salta anche il match con Ferrara

Rinviata anche la seconda giornata di ritorno di sabato 29 gennaio a Ferrara

Emergenza contagi nel gruppo della formazione emiliana

MOLTENO – “La Società Giara Assicurazioni Ferrara rende noto, considerando la perdurante emergenza contagi all’interno del gruppo squadra, di aver chiesto ed ottenuto dalla Figh il rinvio delle prossime gare in calendario. Impegni che avrebbero visto capitan Corrado Sgargetta e compagni scendere in campo rispettivamente in casa del Vigasio ed al PalaBoschetto contro il Molteno”.

Questo il comunicato stampa diramato dalla società sportiva ferrarese. In casa moltenese, la squadra sta recuperando tutti gli atleti e si sta allenando intensamente, come spiega in maniera dettagliata il direttore sportivo Matteo Somaschini: “Purtroppo per la nostra squadra il girone di ritorno non è ancora iniziato, ovviamente prima di tutto la sicurezza sanitaria per i giocatori e per lo staff. La società sta lavorando con grande attenzione per quanto riguardi i parametri sanitari da adottare, e dobbiamo dire, che in casa Molteno tutto sta rientrando nella perfetta normalità”.

Due sfide non giocate: “Per quanto concerne la sfida contro il Metelli Cologne, abbiamo concordato una data che dovrebbe essere quella di mercoledì 9 febbraio. Dico dovrebbe, perché anche la società bresciana ha dovuto rinviare il match di sabato contro l’Arcobaleno per la situazione covid in essere. Per quanto riguarda invece il recupero della sfida contro Ferrara, potrebbe slittare a metà marzo quando ci sarà la sosta del campionato. Ovviamente stiamo parlando con le varie società per accordarci. Diciamo che purtroppo la situazione è ancora molto incerta e valutiamo di giorno in giorno le varie situazioni. La squadra, comunque, si sta allenando intensamente, nel pieno rispetto delle regole e normative anti covid”.